ЦАХАЛ отчитался о ликвидации трёх командиров ХАМАС

Израильские силы нанесли удар по больнице Насер в Хан-Юнисе. Минздрав Газы сообщает о гибели подростка, ЦАХАЛ - о ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС. Также, по данным израильских военных, убиты ещё двое командиров группировки.

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Израильские военные нанесли удар по крупнейшей больнице в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа. Об этом сообщил местный Минздрав, подконтрольный боевикам ХАМАС. Ведомство заявило, что в результате атаки на хирургическое отделение медучреждения в воскресенье вечером погиб 16-летний подросток, которому недавно сделали операцию, ранены несколько человек, в здании возник пожар.

Также был убит видный член политбюро ХАМАС Исмаил Бархум, который проходил лечение в больнице, говорится в заявлении группировки.

Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац подтвердил информацию о ликвидации Бархума, назвав его "новым премьер-министром ХАМАС в секторе Газа", который сменил Исаама ад-Даалиса, тоже убитого несколько дней назад. При этом Кац уточнил, что удар был осуществлён "после тщательного сбора разведданных" и "высокоточным оружием" с целью минимизировать ущерб.

В своём заявлении ЦАХАЛ в очередной раз отметил, что ХАМАС "цинично использует" больницы и другие гражданские объекты "в качестве укрытия", размещая там склады оружия и командные пункты.

Армия обороны Израиля доложила в понедельник о ликвидации ещё двух представителей руководства ХАМАС. Среди них - Ахмад Шимали, который, как считается, руководил подготовкой нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года, а также Джамил Вадиа, командир одного из батальонов группировки.

По информации из больниц сектора Газа, в них за последние сутки поступили 25 тел погибших при обстрелах палестинцев. По меньшей мере 600 человек были убиты с тех пор, как Израиль возобновил операцию в анклаве, по данным местных чиновников, которые, как правило, не делают различий в подсчётах между мирными жителями и боевиками.

Нападение на севере Израиля

Тем временем, израильские СМИ сообщили о нападении в городе Йокнеам на севере Израиля. По их данным, террорист совершил наезд на автомобиле на автобусную остановку, а затем открыл огонь по проезжающим мимо машинам.

70-летний мужчина получил огнестрельные ранения и был госпитализирован в критическом состоянии. Он скончался в больнице, сообщает израильская служба спасения. Также ранен 20-летниц молодой человек. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Нападавшего застрелил сотрудник пограничной полиции.

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Рафах окружён

С момента возобновления боевых действий израильские силы существенно продвинулись вглубь Газы. Тысячи людей оказались в ловушке в Рафахе на юге сектора после того, как израильские войска частично окружили город в воскресенье, сообщили палестинские чиновники.

Израиль приказал эвакуировать жителей района Тель-эс-Султан и велел им уходить пешком по единственному маршруту в Муваси - населённый пункт на побережье, где развёрнуты палаточные лагеря.

Город покинули тысячи жителей. Но многие - остались. В их числе сотрудники служб гражданской обороны Палестинского Красного Полумесяца.

Новое предложение о перемирии

Египет предложил Израилю и ХАМАС новую сделку о перемирии, сообщает AP. По ней, боевики должны освободить пятерых живых заложников, в том числе - одного с американским гражданством.

В обмен от Израиля требуется разблокировать поставки гумпомощи в сектор и освободить сотни палестинских заключённых. А боевые действия должны прекратиться на одну неделю.

По сведениям информагентства, представители ХАМАС "положительно отреагировали" на предложение.** Подробностей пока не приводится.

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Недавнее перемирие, вступившее в силу в январе, привело к прекращению боевых действий, начавшихся после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда боевики убили около 1200 человек, в основном мирных жителей, и взяли в заложники 251 человека. Большинство из них были освобождены в рамках соглашений о прекращении огня или других сделок.

Между тем возобновление боевых действий комментируют и в Европе.

"Мое послание Израилю сегодня: в новой войне проиграют обе стороны. ХАМАС должен освободить всех заложников, а Израиль должен полностью восстановить гуманитарную помощь Газе. Переговоры должны возобновиться", — заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

В ходе первой фазы последнего перемирия 25 израильских заложников и тела ещё восьми были переданы Израилю в обмен на почти 2000 палестинских заключённых. Жители Газы начали возвращаться домой, а поставки гумпомощи возобновились.

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В начале февраля стороны должны были начать переговоры о следующем этапе прекращения огня, в ходе которого ХАМАС обязался освободить оставшихся 59 заложников (35 из них считаются погибшими) в обмен на большее количество палестинских заключённых, длительное прекращение огня и вывод израильских войск из сектора Газа. Эти переговоры так и не состоялись.