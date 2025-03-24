NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

ЦАХАЛ отчитался о ликвидации трёх командиров ХАМАС

Спасатели осматривают палату в больнице Насер после того, как она подверглась прицельному удару израильской армии в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, воскресенье, 23 марта 2025 года.
Спасатели осматривают палату в больнице Насер после того, как она подверглась прицельному удару израильской армии в Хан-Юнисе, южная часть сектора Газа, воскресенье, 23 марта 2025 года. Авторское право AP Photo/Mohammad Jahjouh
Авторское право AP Photo/Mohammad Jahjouh
By Emma De Ruiter и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Израильские силы нанесли удар по больнице Насер в Хан-Юнисе. Минздрав Газы сообщает о гибели подростка, ЦАХАЛ - о ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС. Также, по данным израильских военных, убиты ещё двое командиров группировки.

РЕКЛАМА

Израильские военные нанесли удар по крупнейшей больнице в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа. Об этом сообщил местный Минздрав, подконтрольный боевикам ХАМАС. Ведомство заявило, что в результате атаки на хирургическое отделение медучреждения в воскресенье вечером погиб 16-летний подросток, которому недавно сделали операцию, ранены несколько человек, в здании возник пожар.

Также был убит видный член политбюро ХАМАС Исмаил Бархум, который проходил лечение в больнице, говорится в заявлении группировки.

Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац подтвердил информацию о ликвидации Бархума, назвав его "новым премьер-министром ХАМАС в секторе Газа", который сменил Исаама ад-Даалиса, тоже убитого несколько дней назад. При этом Кац уточнил, что удар был осуществлён "после тщательного сбора разведданных" и "высокоточным оружием" с целью минимизировать ущерб.

В своём заявлении ЦАХАЛ в очередной раз отметил, что ХАМАС "цинично использует" больницы и другие гражданские объекты "в качестве укрытия", размещая там склады оружия и командные пункты.

Армия обороны Израиля доложила в понедельник о ликвидации ещё двух представителей руководства ХАМАС. Среди них - Ахмад Шимали, который, как считается, руководил подготовкой нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года, а также Джамил Вадиа, командир одного из батальонов группировки.

По информации из больниц сектора Газа, в них за последние сутки поступили 25 тел погибших при обстрелах палестинцев. По меньшей мере 600 человек были убиты с тех пор, как Израиль возобновил операцию в анклаве, по данным местных чиновников, которые, как правило, не делают различий в подсчётах между мирными жителями и боевиками.

Related

Нападение на севере Израиля

Тем временем, израильские СМИ сообщили о нападении в городе Йокнеам на севере Израиля. По их данным, террорист совершил наезд на автомобиле на автобусную остановку, а затем открыл огонь по проезжающим мимо машинам.

70-летний мужчина получил огнестрельные ранения и был госпитализирован в критическом состоянии. Он скончался в больнице, сообщает израильская служба спасения. Также ранен 20-летниц молодой человек. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Нападавшего застрелил сотрудник пограничной полиции.

Related

Рафах окружён

С момента возобновления боевых действий израильские силы существенно продвинулись вглубь Газы. Тысячи людей оказались в ловушке в Рафахе на юге сектора после того, как израильские войска частично окружили город в воскресенье, сообщили палестинские чиновники.

Израиль приказал эвакуировать жителей района Тель-эс-Султан и велел им уходить пешком по единственному маршруту в Муваси - населённый пункт на побережье, где развёрнуты палаточные лагеря.

Город покинули тысячи жителей. Но многие - остались. В их числе сотрудники служб гражданской обороны Палестинского Красного Полумесяца.

Новое предложение о перемирии

Египет предложил Израилю и ХАМАС новую сделку о перемирии, сообщает AP. По ней, боевики должны освободить пятерых живых заложников, в том числе - одного с американским гражданством.

В обмен от Израиля требуется разблокировать поставки гумпомощи в сектор и освободить сотни палестинских заключённых. А боевые действия должны прекратиться на одну неделю.

По сведениям информагентства, представители ХАМАС "положительно отреагировали" на предложение.** Подробностей пока не приводится.

РЕКЛАМА

Недавнее перемирие, вступившее в силу в январе, привело к прекращению боевых действий, начавшихся после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда боевики убили около 1200 человек, в основном мирных жителей, и взяли в заложники 251 человека. Большинство из них были освобождены в рамках соглашений о прекращении огня или других сделок.

Related

Между тем возобновление боевых действий комментируют и в Европе.

"Мое послание Израилю сегодня: в новой войне проиграют обе стороны. ХАМАС должен освободить всех заложников, а Израиль должен полностью восстановить гуманитарную помощь Газе. Переговоры должны возобновиться", — заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

В ходе первой фазы последнего перемирия 25 израильских заложников и тела ещё восьми были переданы Израилю в обмен на почти 2000 палестинских заключённых. Жители Газы начали возвращаться домой, а поставки гумпомощи возобновились.

РЕКЛАМА

В начале февраля стороны должны были начать переговоры о следующем этапе прекращения огня, в ходе которого ХАМАС обязался освободить оставшихся 59 заложников (35 из них считаются погибшими) в обмен на большее количество палестинских заключённых, длительное прекращение огня и вывод израильских войск из сектора Газа. Эти переговоры так и не состоялись.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Кая Каллас: "Разрушение Газы лишь усиливает радикализацию"

В результате израильских ударов в Газе погибли 19 человек, в том числе высокопоставленный политический лидер ХАМАС

По меньшей мере 85 человек погибли в результате ударов Израиля по Газе (Минздрав ХАМАС)