Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Почему Евросоюз не участвует в переговорах о прекращении огня в Украине?

На этой комбинации архивных фотографий президент США и Украины Трамп (слева) и Зеленский (в центре) 7.12.24 в Париже, а президент РФ Путин (справа) в Москве 21.02.25.
На этой комбинации архивных фотографий президент США и Украины Трамп (слева) и Зеленский (в центре) 7.12.24 в Париже, а президент РФ Путин (справа) в Москве 21.02.25. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

ЕС не участвует в переговорах, которые могут положить конец войне у его собственных границ. "И это ошибка", - считает вице-премьер и глава МИД Бельгии.

Саша Вакулина, Euronews:

"Это был самый долгожданный звонок в мире. У Москвы была неделя, чтобы ответить на предложенное США 30-дневное соглашение о прекращении огня, на которое согласилась Украина.

В решающий момент, который может положить конец самой крупной и самой кровопролитной войне в Европе со времен Второй мировой войны, не хватает самой Европы: ЕС не участвует в переговорах, которые могут положить конец войне у его собственных границ.

"И это ошибка", - считает заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Бельгии Максим Прево":

Мы должны быть вовлечены в этот процесс. Пока этого нет. И мы считаем, что это, безусловно, ошибка. Не президент Трамп должен представлять интересы Европы, а Европа должна быть за столом переговоров со своими представителями, и я подчеркиваю ключевую роль, которую играет Кая Каллас, верховный представитель ЕС по внешней политике.
Максим Прево
зампремьер-министра и министр иностранных дел Бельгии

ЕС добивается места за столом переговоров, но ещё нужно, чтобы все должен члены договорились между собой. Отличную от большинства позицию неизменно занимает Венгрия:

Ситуация такова, что цель американцев - мир. И американцы ведут переговоры о мире с русскими. Брюссель хочет, чтобы война продолжалась. Поэтому я сомневаюсь, что субъекты, страны и организации, ведущие войну, будут приглашены на мирные переговоры.
Петер Сийярто
министр иностранных дел Венгрии

20 марта состоится очередной саммит ЕС в Брюсселе. На нём планируется лидеры обсудить конкурентоспособность, а также последние события в Украине, действия с связи с эти блока, а также следующие шаги в сфере общеевропейской обороны.

В минувший понедельник глава МИД Венгрии заявил, что не позволит согласовать выделение Киеву нового пакета помощи от ЕС на 20 миллиардов евро:

​"Мы не позволим втянуть себя в это, мы не позволим, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков шли на финансирование поставок оружия в Украину. Вместо этого мы поддерживаем мирные переговоры", - 17 марта написал в Facebook член команды Виктора Орбана.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Трамп и Путин во вторник поговорят по телефону. О чем именно?

"России нельзя доверять", - предупреждает Кая Каллас в преддверии разговора Трампа и Путина

Обещания прекратить войну в Украине за 24 часа были "сарказмом" - Трамп