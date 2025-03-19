Почему Евросоюз не участвует в переговорах о прекращении огня в Украине?

ЕС не участвует в переговорах, которые могут положить конец войне у его собственных границ. "И это ошибка", - считает вице-премьер и глава МИД Бельгии.
Саша Вакулина, Euronews:
"Это был самый долгожданный звонок в мире. У Москвы была неделя, чтобы ответить на предложенное США 30-дневное соглашение о прекращении огня, на которое согласилась Украина.
В решающий момент, который может положить конец самой крупной и самой кровопролитной войне в Европе со времен Второй мировой войны, не хватает самой Европы: ЕС не участвует в переговорах, которые могут положить конец войне у его собственных границ.
"И это ошибка", - считает заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Бельгии Максим Прево":
ЕС добивается места за столом переговоров, но ещё нужно, чтобы все должен члены договорились между собой. Отличную от большинства позицию неизменно занимает Венгрия:
20 марта состоится очередной саммит ЕС в Брюсселе. На нём планируется лидеры обсудить конкурентоспособность, а также последние события в Украине, действия с связи с эти блока, а также следующие шаги в сфере общеевропейской обороны.
В минувший понедельник глава МИД Венгрии заявил, что не позволит согласовать выделение Киеву нового пакета помощи от ЕС на 20 миллиардов евро:
"Мы не позволим втянуть себя в это, мы не позволим, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков шли на финансирование поставок оружия в Украину. Вместо этого мы поддерживаем мирные переговоры", - 17 марта написал в Facebook член команды Виктора Орбана.