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Обещания прекратить войну в Украине за 24 часа были "сарказмом" - Трамп

Дональд Трамп
Дональд Трамп Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Президент США Дональд Трамп признал, что его обещания быстро завершить войну в Украине были некоторым преувеличением, однако он по-прежнему уверен, что может добиться урегулирования конфликта

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его обещания закончить войну в Украине за 24 часа были "немного саркастичны". Он неоднократно уверял в этом в ходе своей президентской кампании 2024 года.

О его предвыборном обещании Трампа спросили в интервью одному из американских СМИ.

"Ну, я был немного саркастичен, когда говорил это, - сказал Трамп в ролике, опубликованном перед выходом интервью в эфир в воскресенье. - На самом деле я имел в виду, что хотел бы уладить этот вопрос и, думаю, мне это удастся".

Это заявление стало редким признанием со стороны Трампа, который пользуется репутацией человека, делающего преувеличенные заявления.

В мае 2023 года Трамп заявил CNN: "Они умирают, русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это - я сделаю это за 24 часа".

"Я улажу эту войну еще до того, как стану президентом, - сказал Трамп во время сентябрьских дебатов с тогдашним вице-президентом Камалой Харрис. - Если я выиграю, когда я стану избранным президентом, я буду говорить с одним, я буду говорить с другим. Я соберу их вместе".

Президент США Дональд Трамп беседует с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в Вашингтоне, 13 марта 2025 года
Президент США Дональд Трамп беседует с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в Вашингтоне, 13 марта 2025 годаPool via AP

По словам Трампа, он получает "хорошие флюиды" от президента России Владимира Путина. Глава Белого дома приветствовал своего российского коллегу за то, что тот "действительно хочет" мира. 47-й президент США также отметил, что, по его мнению, соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф на этой неделе побывал в Москве для переговоров по предложенному США временному прекращению огня, которое приняла Украина.

В интервью Трампа также спросили, каков будет план действий, если Путин не согласится на прекращение войны, которую он начал три года назад.

"Это будут плохие новости для этого мира, потому что так много людей умирает, - сказал Трамп. - Но я думаю, я думаю, что он согласится. Я действительно так думаю. Я думаю, что знаю его очень хорошо, и я думаю, что он согласится".

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