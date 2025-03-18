Наводнение в Испании: по меньшей мере один человек погиб

РЕКЛАМА

Как минимум один человек погиб в испанской Севилье в результате наводнения.

Спасатели обнаружили тело женщины в районе, где вели поиски пропавшей без вести пары, которая оказалась заперта в автомобиле, когда его унесло течением в муниципалитете Конcтантина.

Еще один человек пропал без вести в соседней провинции Кордова. Он отправился на велосипедную прогулку, сейчас его ищут.

В Малаге вышли из берегов реки Гуадальорсе и Кампанильяс

В начале недели в провинции Малага после сильных ливней вышли из берегов реки Гуадальорсе и Кампанильяс. Властям пришлось эвакуировать жителей 365 домов на юге Испании.

В десятке школ были приостановлены занятия, более 30 дорог — закрыты, в том числе участок автомагистрали Севилья — Кадис.

Самое большое количество осадков в стране — 55,4 л на квадратный метр — было зарегистрировано в городе Коин.

На трассе A-7 в Мурсии произошла авария

В регионе Мурсия дожди стали причиной аварий на дорогах. Так на трассе А-7 перевернулся автобус с пассажирами, несколько человек получили травмы. Службы экстренной помощи быстро прибыли на место происшествия и оказали помощь пострадавшим.

Авария пополнила список происшествий, вызванных экстремальными погодными условиями, от которых пострадали тысячи людей в районе, где дожди не прекращаются с понедельника и вызвали серьезные наводнения.

Власти беспокоит река Гвадаррама в Мадриде

Тем временем в Мадриде — "некоторая нормальная ситуация", сообщил региональный министр окружающей среды, сельского хозяйства и внутренних дел Карлос Новильо.

Хотя сильный ветер по-прежнему представляет собой проблему для служб спасения, добавил он.

Министр пояснил, что, хотя ситуация не столь критична, как в других частях Испании, "хуже всего сейчас на западе", где скопилось большое количество осадков. В регионе продолжают внимательно следить за уровнем воды в реке Гвадаррама, который за последние несколько часов значительно поднялся. Спасательные службы остаются начеку, опасаясь новых разливов.

Прогноз: приход шторма Мартиньо

Синоптики предупреждают, что в четверг на Испанию налетит шторм Мартиньо — тринадцатый по счету крупный шторм в этом сезоне.

Он принесет с собой еще больше дождей и сильный ветер, что может значительно ухудшить ситуацию в регионе, и без того перенасыщенном осадками.

Власти продолжают предупреждать население и принимать превентивные меры , чтобы избежать новых трагедий. По данным Главного управления дорожного движения, из-за проливных дождей в Испании было закрыто движение на 52 дорогах.