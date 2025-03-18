Наводнение в Испании: по меньшей мере один человек погиб

На юге Испании продолжаются проливные дожди. Из-за наводнения погиб по меньшей мере один человек.
Как минимум один человек погиб в испанской Севилье в результате наводнения.
Спасатели обнаружили тело женщины в районе, где вели поиски пропавшей без вести пары, которая оказалась заперта в автомобиле, когда его унесло течением в муниципалитете Конcтантина.
Еще один человек пропал без вести в соседней провинции Кордова. Он отправился на велосипедную прогулку, сейчас его ищут.
В Малаге вышли из берегов реки Гуадальорсе и Кампанильяс
В начале недели в провинции Малага после сильных ливней вышли из берегов реки Гуадальорсе и Кампанильяс. Властям пришлось эвакуировать жителей 365 домов на юге Испании.
В десятке школ были приостановлены занятия, более 30 дорог — закрыты, в том числе участок автомагистрали Севилья — Кадис.
Самое большое количество осадков в стране — 55,4 л на квадратный метр — было зарегистрировано в городе Коин.
На трассе A-7 в Мурсии произошла авария
В регионе Мурсия дожди стали причиной аварий на дорогах. Так на трассе А-7 перевернулся автобус с пассажирами, несколько человек получили травмы. Службы экстренной помощи быстро прибыли на место происшествия и оказали помощь пострадавшим.
Авария пополнила список происшествий, вызванных экстремальными погодными условиями, от которых пострадали тысячи людей в районе, где дожди не прекращаются с понедельника и вызвали серьезные наводнения.
Власти беспокоит река Гвадаррама в Мадриде
Тем временем в Мадриде — "некоторая нормальная ситуация", сообщил региональный министр окружающей среды, сельского хозяйства и внутренних дел Карлос Новильо.
Хотя сильный ветер по-прежнему представляет собой проблему для служб спасения, добавил он.
Министр пояснил, что, хотя ситуация не столь критична, как в других частях Испании, "хуже всего сейчас на западе", где скопилось большое количество осадков. В регионе продолжают внимательно следить за уровнем воды в реке Гвадаррама, который за последние несколько часов значительно поднялся. Спасательные службы остаются начеку, опасаясь новых разливов.
Прогноз: приход шторма Мартиньо
Синоптики предупреждают, что в четверг на Испанию налетит шторм Мартиньо — тринадцатый по счету крупный шторм в этом сезоне.
Он принесет с собой еще больше дождей и сильный ветер, что может значительно ухудшить ситуацию в регионе, и без того перенасыщенном осадками.
Власти продолжают предупреждать население и принимать превентивные меры , чтобы избежать новых трагедий. По данным Главного управления дорожного движения, из-за проливных дождей в Испании было закрыто движение на 52 дорогах.