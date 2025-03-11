Ровно три года назад, в начале марта 2022 года, спутниковые снимки показали первое массовое захоронение мирных жителей в Буче, городе в Киевской области. Оно находилось на территории Андреевской церкви, где сейчас стоит Стена памяти мирных жителей, убитых российскими войсками во время оккупации.
Священник Андреевской церкви, отец Андрей Халявин, продолжает жить и служить в Буче - спустя три года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Киевская область и такие её города, как Буча, Гостомель и Ирпень, первыми столкнулись с российскими войсками и оккупацией в начале 2022 года.
Показывая Стену памяти в Буче, отец Андрей говорит, что позже она будет заменена на постоянный мемориал.
Он рассказывает Euronews, что украшенная металлическими табличками с именами всех погибших в ходе оккупации российскими войсками жителей города Стена должна стать "местом силы", куда люди могли бы приходить с детьми почтить память жертв.
"Освобождение нашей страны началось с освобождения Бучи", - поясняет отец Андрей.
Болезненные воспоминания
Отец Андрей знает каждый уголок Бучи и, наверное, каждого жителя. Представляя мемориал, он показывает на стоящий напротив церкви дом.
Живущая в нём семья однажды уже покинула нажитые места, спасаясь от вооружённого конфликта, когда российские войска вторглись в Донбасс. Но Кремль и навязанная им война преследовали их до самой Бучи.
5 марта - через несколько дней оккупации - семья снова попыталась эвакуироваться. "Российские войска открыли огонь по ним, вот так, прямо посреди улицы", - вспоминает отец Андрей.
Выжил только отец, потеряв ногу. Имена двоих детей - девяти и четырех лет - и их матери выгравированы на мемориале в церкви, расположенной прямо напротив их дома. По словам отца Андрея, этот человек до сих пор живёт в Буче.
Он знает имена и истории почти всех, чьи имена выбиты на мемориале. Многие погибли именно в тот момент, когда пытались эвакуироваться, объясняет священник.
"У нас есть камеры наблюдения на выезде из Бучи: на кольцевой развязке в сторону Гостостомели и Ирпени. На второй день полномасштабной войны русские стреляли по любой движущейся машине, там погибло много людей", - говорит отец Андрей.
Много мирных жителей погибло во время оккупации. "Когда русские заходили в дома, они открывали огонь по всем, кто находился внутри", - объясняет отец Андрей.
Жителям не оставалось других вариантов, кроме как покинуть город. Российские солдаты говорили местным жителям, чтобы они надели на руки белые повязки, тогда они будут в безопасности.
"Отец и сын пошли в мэрию за лекарствами, по обоим открыли огонь. Сын тринадцати лет выжил, потому что пуля пробила капюшон его жилета. Он остался лежать на земле, рядом с телом отца, притворяясь мёртвым, пока не смог скрыться в безопасном месте", - вспоминает священник.
Буча, три года спустя
Улица Вокзальная в Буче, где украинская армия уничтожила колонну российской бронетехники (об этом свидетельствует знаменитая фотография, облетевшая мир), теперь выглядят совершенно иначе.
Следов боя уже нет, почти не осталось и разрушенных домов. Улицу восстановили, теперь она выглядит так же, как любая другая в любом тихом европейском городке с современными домами и аккуратными заборами.
Кафе и магазины отстроены заново, и люди возвращаются. Шрамы российской агрессии можно заметить лишь на фасадах некоторых домов (об этом свидетельствуют обстрелянные таблички) и на Андреевской церкви. Зато душевные раны ещё не зажили и заживут не скоро.
"На Стене памяти 509 имен жертв оккупации Бучи, - рассказывает отец Андрей. - 509 мирных жителей погибли не в результате боевых действий, и мы ещё не говорим об изнасилованиях, грабежах, похищениях детей"...
Переговоры с Россией: взгляд из Бучи
Среди недавних заявлений президента США по поводу Украины было одно, которое действительно выходит за рамки. Речь идёт о том, когда Дональд Трамп сказал, что Украина "не должна была начинать войну".
Отец Андрей говорит, что для русских переговоры - это не способ прийти к миру, а "способ достичь того, чего нельзя добиться с помощью оружия".
"Русские хотели взять Киев за три дня, им это не удалось. С помощью Трампа, переговоров и тому подобного они пытаются оккупировать Украину каким-то другим способом", - поясняет он.
Он понимает, почему те, кто не жил в Буче, не в состоянии понять этого в силу "человеческой психологии".
"Когда над нашими головами летали самолеты, проносились российские вертолёты и всё вокруг взрывалось, ты понимал, что идет война, - говорит отец Андрей. - Но при этом невозможно было признать, что в XXI веке это может быть реальностью".
Многие люди в Европе чувствуют то же самое: что война сегодня невозможна, отмечает отец Андрей.
"Они не готовы принять это. У них спокойная, комфортная жизнь", - говорит он, добавляя, что европейцы начинают понимать, что не готовы отказаться от того, что у них было и принять всё как есть.
"Если так будет продолжаться, есть опасность, что им придется учить русский язык. Потому что если Украина падет, то следующими будут Польша и страны Балтии", - добавляет он.
По мнению священника, когда речь идет о переговорах с Россией, решающим вопросом является понимание того, что, по сути, означает "мир". Понимание этого очень отличается в Украине и в России. Даже если условия и положения соглашения будут приемлимыми, вопрос в том: заставит ли это Владимира Путина и его войска прекратить огонь?
"Украинцы понимают слово "мир" так: это когда их не убивают, когда торжествует справедливость, когда преступники отвечают за свои преступления - это и есть мир", - говорит отец Андрей.
"С точки зрения Путина, я думаю, "мир" - это когда они больше не стреляют, потому что с нашей стороны не осталось выживших, никого нет в живых, остались только территории", - заключает он.