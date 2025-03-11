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Взгляд из Бучи: "Мир" для России - это когда в живых не останется ни одного украинца

Православный священник Андрей стоит возле своей церкви во время поминальной церемонии, посвященной третьей годовщине российского вторжения в Украину, в Буче, Украина, 24 февраля 2025 года.
Православный священник Андрей стоит возле своей церкви во время поминальной церемонии, посвященной третьей годовщине российского вторжения в Украину, в Буче, Украина, 24 февраля 2025 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Ровно три года назад, в начале марта 2022 года, спутниковые снимки показали первое массовое захоронение мирных жителей в Буче, городе в Киевской области. Оно находилось на территории Андреевской церкви, где сейчас стоит Стена памяти мирных жителей, убитых российскими войсками во время оккупации.

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Священник Андреевской церкви, отец Андрей Халявин, продолжает жить и служить в Буче - спустя три года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Киевская область и такие её города, как Буча, Гостомель и Ирпень, первыми столкнулись с российскими войсками и оккупацией в начале 2022 года.

Показывая Стену памяти в Буче, отец Андрей говорит, что позже она будет заменена на постоянный мемориал.

Он рассказывает Euronews, что украшенная металлическими табличками с именами всех погибших в ходе оккупации российскими войсками жителей города Стена должна стать "местом силы", куда люди могли бы приходить с детьми почтить память жертв.

"Освобождение нашей страны началось с освобождения Бучи", - поясняет отец Андрей.

Женщина у Стены памяти отдаёт дань погибшим мирным жителям в третью годовщину российского вторжения в Украину, Буча, 24 февраля 2025 г.
Женщина у Стены памяти отдаёт дань погибшим мирным жителям в третью годовщину российского вторжения в Украину, Буча, 24 февраля 2025 г.AP Photo

Болезненные воспоминания

Отец Андрей знает каждый уголок Бучи и, наверное, каждого жителя. Представляя мемориал, он показывает на стоящий напротив церкви дом.

Живущая в нём семья однажды уже покинула нажитые места, спасаясь от вооружённого конфликта, когда российские войска вторглись в Донбасс. Но Кремль и навязанная им война преследовали их до самой Бучи.

5 марта - через несколько дней оккупации - семья снова попыталась эвакуироваться. "Российские войска открыли огонь по ним, вот так, прямо посреди улицы", - вспоминает отец Андрей.

Выжил только отец, потеряв ногу. Имена двоих детей - девяти и четырех лет - и их матери выгравированы на мемориале в церкви, расположенной прямо напротив их дома. По словам отца Андрея, этот человек до сих пор живёт в Буче.

Он знает имена и истории почти всех, чьи имена выбиты на мемориале. Многие погибли именно в тот момент, когда пытались эвакуироваться, объясняет священник.

"У нас есть камеры наблюдения на выезде из Бучи: на кольцевой развязке в сторону Гостостомели и Ирпени. На второй день полномасштабной войны русские стреляли по любой движущейся машине, там погибло много людей", - говорит отец Андрей.

Архив: эксгумация мирного жителя, убитого в Буче, из братской могилы на окраине Киева, Украина, 13 апреля 2022 г.
Архив: эксгумация мирного жителя, убитого в Буче, из братской могилы на окраине Киева, Украина, 13 апреля 2022 г.AP Photo

Много мирных жителей погибло во время оккупации. "Когда русские заходили в дома, они открывали огонь по всем, кто находился внутри", - объясняет отец Андрей.

Жителям не оставалось других вариантов, кроме как покинуть город. Российские солдаты говорили местным жителям, чтобы они надели на руки белые повязки, тогда они будут в безопасности.

"Отец и сын пошли в мэрию за лекарствами, по обоим открыли огонь. Сын тринадцати лет выжил, потому что пуля пробила капюшон его жилета. Он остался лежать на земле, рядом с телом отца, притворяясь мёртвым, пока не смог скрыться в безопасном месте", - вспоминает священник.

Буча, три года спустя

Улица Вокзальная в Буче, где украинская армия уничтожила колонну российской бронетехники (об этом свидетельствует знаменитая фотография, облетевшая мир), теперь выглядят совершенно иначе.

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Следов боя уже нет, почти не осталось и разрушенных домов. Улицу восстановили, теперь она выглядит так же, как любая другая в любом тихом европейском городке с современными домами и аккуратными заборами.

Кафе и магазины отстроены заново, и люди возвращаются. Шрамы российской агрессии можно заметить лишь на фасадах некоторых домов (об этом свидетельствуют обстрелянные таблички) и на Андреевской церкви. Зато душевные раны ещё не зажили и заживут не скоро.

"На Стене памяти 509 имен жертв оккупации Бучи, - рассказывает отец Андрей. - 509 мирных жителей погибли не в результате боевых действий, и мы ещё не говорим об изнасилованиях, грабежах, похищениях детей"...

Архив: солдаты ВСУ среди подбитых российских танков в Буче, на окраине Киева, Украина, 3 апреля 2022 г.
Архив: солдаты ВСУ среди подбитых российских танков в Буче, на окраине Киева, Украина, 3 апреля 2022 г.AP Photo

Переговоры с Россией: взгляд из Бучи

Среди недавних заявлений президента США по поводу Украины было одно, которое действительно выходит за рамки. Речь идёт о том, когда Дональд Трамп сказал, что Украина "не должна была начинать войну".

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Отец Андрей говорит, что для русских переговоры - это не способ прийти к миру, а "способ достичь того, чего нельзя добиться с помощью оружия".

"Русские хотели взять Киев за три дня, им это не удалось. С помощью Трампа, переговоров и тому подобного они пытаются оккупировать Украину каким-то другим способом", - поясняет он.

Это вопрос справедливости. Беспокоит то, что когда говорят о "переговорах", никто не вспоминает о преступлениях. Никто не говорит об ответственности
отец Андрей Халявин
священник церкви Святого Андрея в Буче

Он понимает, почему те, кто не жил в Буче, не в состоянии понять этого в силу "человеческой психологии".

"Когда над нашими головами летали самолеты, проносились российские вертолёты и всё вокруг взрывалось, ты понимал, что идет война, - говорит отец Андрей. - Но при этом невозможно было признать, что в XXI веке это может быть реальностью".

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Многие люди в Европе чувствуют то же самое: что война сегодня невозможна, отмечает отец Андрей.

"Они не готовы принять это. У них спокойная, комфортная жизнь", - говорит он, добавляя, что европейцы начинают понимать, что не готовы отказаться от того, что у них было и принять всё как есть.

"Если так будет продолжаться, есть опасность, что им придется учить русский язык. Потому что если Украина падет, то следующими будут Польша и страны Балтии", - добавляет он.

По мнению священника, когда речь идет о переговорах с Россией, решающим вопросом является понимание того, что, по сути, означает "мир". Понимание этого очень отличается в Украине и в России. Даже если условия и положения соглашения будут приемлимыми, вопрос в том: заставит ли это Владимира Путина и его войска прекратить огонь?

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"Украинцы понимают слово "мир" так: это когда их не убивают, когда торжествует справедливость, когда преступники отвечают за свои преступления - это и есть мир", - говорит отец Андрей.

"С точки зрения Путина, я думаю, "мир" - это когда они больше не стреляют, потому что с нашей стороны не осталось выживших, никого нет в живых, остались только территории", - заключает он.

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