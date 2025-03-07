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На секретном объекте в Киевской области группа украинцев проходит проверку на прочность - в сопоставимых с реальными условиях российского вторжения. Перед курсантами стоит задача спланировать и провести штурм.

Все они - новобранцы, желающие вступить в элитную Третью отдельную штурмовую бригаду, одно из самых закалённых в боях и эффективных подразделений ВСУ.

Соединение, сформированное из добровольцев в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, воюет уже четвёртый год. Оно участвовало в самых ожесточённых сражениях - в том числе за Бахмут и Авдеевку.

Каждый месяц заявки на вступление в Третью штурмовую, имеющую репутацию наиболее боеспособной бригады с качественным обучением, подают более 500 человек.

Новобранцы проходят примерно два месяца базовой подготовки в учебном лагере в Киевской области, после чего их переводят в другое место для прохождения следующего этапа. Все инструкторы здесь - штурмовики, получившие ранения, с опытом участия в боевых действиях.

Такой подход к обучению новобранцев является ключевым, говорит один из инструкторов с позывным "Гера".

"Мы набираем обороты с каждым днём. Всё больше людей присоединяются к нашему подразделению, потому что мы демонстрируем высокий профессионализм как на передовой, так и на этапе призыва", - рассказал "Гера" в интервью Euronews.

"На этапе базовой военной подготовки уровень обучения очень высокий".

"Враг не стоит на месте, поэтому его нужно остановить. Если враг берёт количеством, то мы берём качеством", - пояснил инструктор.

"Гера" считает, что сегодня у людей должна иметься мотивация к вступлению в ряды сил обороны, учитывая, что война идёт не первый год.

"Потому что к этому времени каждый должен был понять, что надо сделать этот шаг и защитить свою родину. Ведь идёт четвёртый год войны!" - воскликнул он.

Навыки, полезные в тылу

Учебный лагерь открыт и для гражданских. Для них Третья штурмовая устраивает "Неделю испытаний".

На ней учат обращаться с оружием, оказывать медпомощь в условиях боевых действий, преподают базовые навыки боевой физподготовки.

Euronews наблюдал за учениями на импровизированном поле боя.

В рамках "Недели испытаний" объединённые в группы новобранцы и гражданские лица учатся перемещаться и перегруппировываться во время атаки, прикрывать друг друга и эвакуировать раненых.

Всё происходящее максимально приближено к реальным боевым действиям, только вместо настоящих пулемётов, дронов и мин - макеты. Каждые несколько минут взрываются петарды, имитирующие гранаты и артиллерийский огонь.

Военная мобилизация в Украине не касается женщин. Но их на "Неделе испытаний" немало.

Euronews поговорил с Валерией, 20-летней медсестрой, которая проходит подготовку в этом лагере. Она говорит, что к войне должен быть готов каждый.

"У меня нет уверенности в будущем, что завтрашний день не станет 24-м февраля 2022 года. Полезно иметь хотя бы базовую подготовку, понимание ситуации в целом, - как в медицине, так и в тактике", - считает наша собеседница.

Она признаётся, что после недели обучения чувствует себя увереннее и знает, как приспособиться к жизни в неспокойном украинском тылу.

"Испытывая на себе каждую ночь ракетные удары и атаки беспилотников, полезно уметь оказывать первую помощь в случае чего. Я считаю, что каждый человек должен это знать".

47-летний Роман говорит, что в отсутствие какого-либо военного опыта, ему хотелось "понять, каково это - оказаться в эпицентре, и увидеть, на что это похоже".

"Как говорится, нужно попробовать это на ощупь, на вкус. Люди говорят тебе одно, но когда ты приходишь и пробуешь, когда падаешь в грязь и теряешь голос - ты начинаешь понимать, что всё не так просто", - рассказал Роман в интервью Euronews.

Как и Валерия, он советует людям "смотреть в лицо своим страхам". "Если смотреть на войну со стороны, через СМИ, то все это кажется людям более страшным, чем есть на самом деле. Когда вы приезжаете сюда, вы видите все совершенно иначе", - объясняет Роман.

"У нас есть чему поучиться"

По его словам, в отличие от украинцев, многие в Европе не до конца понимают, что такое война. "Чтобы осознавать это, нужно жить здесь, в этой стране, и понимать, почему мы воюем, каковы причины в целом".

"Никогда не было войн, подобных той, с которой мы сейчас столкнулись", - добавил "Гера".

Вот почему, по его мнению, опыт Украины бесценен для иностранных армий. "Раньше конфликты были не такими масштабными, сегодня же - используются беспилотники, артиллерия и множество новейших видов вооружений", - отметил боец.

Многих видов оружия, применяемых сегодня в Украине, не существовало во время предыдущих вооружённых конфликтов, - отмечает он, добавляя: "украинская армия ничуть не слабее иностранной, потому что мы совершенствуемся и внедряем инновации каждый день".

"Мы достигли больших успехов в военных инновациях, включая БПЛА. У нас уже есть беспилотники, которые эвакуируют раненых солдат. Мы меняемся и применяем инновации в военных операциях, при передвижении войск, ведении боя на транспортных средствах и использовании техники".

По словам "Геры", у украинских военных есть чему поучиться. "Украинцев будут нанимать в качестве инструкторов за рубежом", - прочит он.