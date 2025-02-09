Десятки тысяч людей приветствуют палестинцев, освобождённых из израильских тюрем

Десятки тысяч людей на Западном берегу Иордана и в Секторе Газа привествуют палестинцев, освобождённых из израильских тюрем. В субботу в рамках новой договорённости по обмену заложников Израиль выпустил из заключения 183 человека.

Некоторые из них, как утверждают палестинские источники, годами оставались за решёткой без предъявленных обвинений — в рамках так называемого «административного заключения», которое Израиль использует в качестве превентивной меры для предотвращения терактов и пресечения передачи секретной информации.

Освобождённых палестинцев приветствуют как героев AP Photo

В то же время из числа освобождённых в субботу, 18 человек отбывали пожизненное заключение, а ещё более 50 — длительные сроки за участие в нападениях на израильтян, включая организацию терактов ещё в ходе так называемой «Второй интифады» два десятка лет назад.

Некоторые заключенные, прибывшие домой в Газу, утверждают, что израильские тюремщики плохо с ними обращались.

"Обращение с ними жестокое, варварское. Даже когда нас освободили, они избивали нас и надевали на руки наручники - пытка, о которой знает только Бог. Они оставили собак, чтобы те нападали на нас, прикрыв глаза", - говорит Мохаммад Слейм.

Семь палестинцев, как сообщается, были переведены в больницы для немедленного лечения, но подробностей об их состоянии здоровья пока нет.

Бывшие заключённые прибывают в Сектор Газа AP Photo

Гнев в Израиле

Сцены ликования на Западном берегу и в Газе контрастировали с шоком и гневом израильтян: трое их сограждан, освобождённых в обмен на палестинцев, находились в гораздо худшем физическом состоянии, чем освобождённые ранее заложники.

Эли Шараби в сопровождении боевиков ХАМАС AP Photo

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ХАМАС «чудовищем» и вновь поклялся уничтожить группировку.

Посол Израиля в ООН Данни Данон потребовал от генерального секретаря Антониу Гутерриша «безоговорочно осудить жестокое и бесчеловечное обращение ХАМАС с заложниками».

Международный комитет Красного Креста заявил, что обеспокоен тем, как ХАМАС освобождает заложников, и раскритиковал факт того, что заложников при этом вынуждают делать политические заявления.