Десятки тысяч людей приветствуют палестинцев, освобождённых из израильских тюрем

Ликование палестинцев контрастирует с гневом израильтян, чьи освобождённые соотечественники оказались крайне истощёнными
Десятки тысяч людей на Западном берегу Иордана и в Секторе Газа привествуют палестинцев, освобождённых из израильских тюрем. В субботу в рамках новой договорённости по обмену заложников Израиль выпустил из заключения 183 человека.
Некоторые из них, как утверждают палестинские источники, годами оставались за решёткой без предъявленных обвинений — в рамках так называемого «административного заключения», которое Израиль использует в качестве превентивной меры для предотвращения терактов и пресечения передачи секретной информации.
В то же время из числа освобождённых в субботу, 18 человек отбывали пожизненное заключение, а ещё более 50 — длительные сроки за участие в нападениях на израильтян, включая организацию терактов ещё в ходе так называемой «Второй интифады» два десятка лет назад.
Некоторые заключенные, прибывшие домой в Газу, утверждают, что израильские тюремщики плохо с ними обращались.
"Обращение с ними жестокое, варварское. Даже когда нас освободили, они избивали нас и надевали на руки наручники - пытка, о которой знает только Бог. Они оставили собак, чтобы те нападали на нас, прикрыв глаза", - говорит Мохаммад Слейм.
Семь палестинцев, как сообщается, были переведены в больницы для немедленного лечения, но подробностей об их состоянии здоровья пока нет.
Гнев в Израиле
Сцены ликования на Западном берегу и в Газе контрастировали с шоком и гневом израильтян: трое их сограждан, освобождённых в обмен на палестинцев, находились в гораздо худшем физическом состоянии, чем освобождённые ранее заложники.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ХАМАС «чудовищем» и вновь поклялся уничтожить группировку.
Посол Израиля в ООН Данни Данон потребовал от генерального секретаря Антониу Гутерриша «безоговорочно осудить жестокое и бесчеловечное обращение ХАМАС с заложниками».
Международный комитет Красного Креста заявил, что обеспокоен тем, как ХАМАС освобождает заложников, и раскритиковал факт того, что заложников при этом вынуждают делать политические заявления.