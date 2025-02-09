Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Десятки тысяч людей приветствуют палестинцев, освобождённых из израильских тюрем

Освобожденные палестинские заключенные приветствуются толпой, когда они прибывают в сектор Газа после освобождения из израильской тюрьмы, 8 февраля 2025 г.
Освобожденные палестинские заключенные приветствуются толпой, когда они прибывают в сектор Газа после освобождения из израильской тюрьмы, 8 февраля 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn и AP
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Ликование палестинцев контрастирует с гневом израильтян, чьи освобождённые соотечественники оказались крайне истощёнными

Десятки тысяч людей на Западном берегу Иордана и в Секторе Газа привествуют палестинцев, освобождённых из израильских тюрем. В субботу в рамках новой договорённости по обмену заложников Израиль выпустил из заключения 183 человека.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Некоторые из них, как утверждают палестинские источники, годами оставались за решёткой без предъявленных обвинений — в рамках так называемого «административного заключения», которое Израиль использует в качестве превентивной меры для предотвращения терактов и пресечения передачи секретной информации.

Освобождённых палестинцев приветствуют как героев
Освобождённых палестинцев приветствуют как героев AP Photo

В то же время из числа освобождённых в субботу, 18 человек отбывали пожизненное заключение, а ещё более 50 — длительные сроки за участие в нападениях на израильтян, включая организацию терактов ещё в ходе так называемой «Второй интифады» два десятка лет назад.

Некоторые заключенные, прибывшие домой в Газу, утверждают, что израильские тюремщики плохо с ними обращались.

"Обращение с ними жестокое, варварское. Даже когда нас освободили, они избивали нас и надевали на руки наручники - пытка, о которой знает только Бог. Они оставили собак, чтобы те нападали на нас, прикрыв глаза", - говорит Мохаммад Слейм.

Семь палестинцев, как сообщается, были переведены в больницы для немедленного лечения, но подробностей об их состоянии здоровья пока нет.

Бывшие заключённые прибывают в Сектор Газа
Бывшие заключённые прибывают в Сектор Газа AP Photo

Гнев в Израиле

Сцены ликования на Западном берегу и в Газе контрастировали с шоком и гневом израильтян: трое их сограждан, освобождённых в обмен на палестинцев, находились в гораздо худшем физическом состоянии, чем освобождённые ранее заложники.

Эли Шараби в сопровождении боевиков ХАМАС
Эли Шараби в сопровождении боевиков ХАМАС AP Photo

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ХАМАС «чудовищем» и вновь поклялся уничтожить группировку.

Посол Израиля в ООН Данни Данон потребовал от генерального секретаря Антониу Гутерриша «безоговорочно осудить жестокое и бесчеловечное обращение ХАМАС с заложниками».

Международный комитет Красного Креста заявил, что обеспокоен тем, как ХАМАС освобождает заложников, и раскритиковал факт того, что заложников при этом вынуждают делать политические заявления.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Смертельные удары Израиля по лагерю Аш-Шати и больнице Аш-Шифа в Газе

Газа оплакивает журналиста Al Jazeera, погибшего при ударе израильского дрона

Сектор Газа: при ударе у палаток в Дейр-аль-Балахе гибнет как минимум один человек