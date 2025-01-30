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Пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом близ Вашингтона

На месте катастрофы идет поисково-спасательная операция
На месте катастрофы идет поисково-спасательная операция Авторское право  Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Самолёт с 64 пассажирами на борту, летевший из штата Канзас в Вашингтон, при посадке столкнулся с армейским вертолётом. Оба воздушных судна упали в реку.

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Самолёт Bombardier CRJ700 компании American Airlines, летевший из Уичито, штат Канзас, в Вашингтон столкнулся с военным вертолётом.

Авиакатастрофа произошла около 21.00 по местному времени, когда лайнер с 60-. пассажирами на борту и четырьмя членами экипажа заходил на посадку в аэропорту имени Рейгана.

Он находился примерно над серединой реки Потомак в момент столкновения с вертолётом Black Hawk H-60, совершавший учебный полёт. На его борту находились трое солдат.

Оба воздушных судна рухнули в реку. Идёт поисково-спасательная операция. По предварительным данным, обнаружены тела 19 погибших. Информации о выживших не поступало.

Джон Доннелли, руководитель службы пожарной охраны Вашингтона:

"Береговая охрана США также спустила на воду несколько катеров. Это чрезвычайно сложная операция. Условия для спасателей крайне тяжелые. Холодно. Погода ветреная, на реке сильный ветер. Работа продолжается. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить их безопасность".

Российские фигуристы на борту

Как сообщает ТАСС, этим рейсом в столицу летели чемпионы мира по фигурному катанию в парах 1994 года россияне Евгения Шишкова и Вадим Наумов. После завершения карьеры они работали тренерами в США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил позже, что оба спортсмена находились на борту разбившегося лайнера. "Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона", - сказал он.

Среди пассажиров самолёта были и другие фигуристы, их тренеры и члены семей, которые возвращались из спортивного лагеря после национального первенства США, сообщает американская Федерация фигурного катания.

Крушение при ясной видимости

Причины произошедшего неясны. Известно лишь, что погода в этом районе стояла ясная, правда, с порывами ветра.

За несколько минут до посадки авиадиспетчеры спросили у Bombardier CRJ700, может ли он приземлиться на более короткой взлётно-посадочной полосе номер 33 в аэропорту Рейгана, на что пилоты ответили согласием. Затем диспетчеры дали разрешение самолёту на посадку. Сайты отслеживания полётов показали, что тот скорректировал свой маршрут, чтобы подлететь к новой ВПП.

Менее чем за 30 секунд до крушения авиадиспетчер спросил у военного вертолёта, видит ли он прибывающий самолёт. Через несколько мгновений диспетчер снова передал вертолёту сообщение: "PAT 25 проходит позади CRJ". Через несколько секунд воздушные суда столкнулись друг с другом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "был полностью проинформирован об этой ужасной аварии. Да благословит Бог их души".

Аэропорт имени Рейгана в настоящий момент закрыт. Рейсы отменены, либо перенесены в другие аэропорты.

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