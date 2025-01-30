Трамп отправит 30 000 мигрантов-преступников в Гуантанамо

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Президент США Дональд Трамп распорядился о создании центра содержания мигрантов в Гуантанамо. На американскую военно-морскую базу в заливе на Кубе он намерен отправить 30 тысяч "наиболее опасных преступников" из числа мигрантов.

Соответствующее поручение Трамп дал Пентагону и Министерству внутренней безопасности страны.

"У нас есть 30 000 коек в Гуантанамо для содержания самых страшных преступников-нелегалов, представляющих угрозу американскому народу, - сказал он, продолжив: Некоторые из них настолько плохи, что мы даже не доверяем странам их содержать, потому что не хотим, чтобы они туда возвращались. Поэтому мы отправим их в Гуантанамо".

Тюрьма для террористов

Одноимённая тюрьма на военной базе в Гуантанамо была открыта в 2002. Изначально она была предназначена для осуждённых по статьям о международном терроризме. Но туда периодически попадали нелегальные мигранты - в основном с Гаити и Кубы. Десять лет назад там содержались сотни людей, сегодня - несколько десятков.

Организации по защите прав мигрантов раскритиковали планы президента.

"История насилия в заливе Гуантанамо говорит сама за себя и, без сомнения, это поставит под угрозу физическое и психическое здоровье людей", — заявила Стейси Су, директор программы Detention Watch Network.

Министр обороны Пит Хегсет пообещал, что объект подготовят к принятию мигрантов "очень быстро". Он заверил, что тех будут содержать отдельно от судимых за терроризм и временно - пока не депортируют.

Первый закон Трампа

Также американский лидер подписал закон имени Лейкен Райли, который стал его первым законодательным актом после возвращения в Белый дом. Он обязывает федеральные правоохранительные органы задерживать нелегальных мигрантов, подозреваемых в кражах и насильственных преступлениях, даже если им ещё не предъявили официальных обвинений.

Закон назван в честь 22-летней студентки, убитой в феврале 2024 года в штате Джорджия нелегалом из Венесуэлы.

"Она была светом тепла и доброты", — сказал Трамп во время церемонии, на которой присутствовали родители и сестра Райли. "То, что происходит сегодня, — огромная дань уважения вашей дочери, это всё, что я могу сказать. Так грустно, что нам приходится это делать".