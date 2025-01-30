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Спасатели: выживших после крушения самолета в Вашингтоне, вероятно, нет

Поисковые работы на реке Потомак, США, 30 января 2025.
Поисковые работы на реке Потомак, США, 30 января 2025. Авторское право Alex Brandon/AP Photo
Авторское право Alex Brandon/AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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Самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом, когда заходил на посадку в аэропорту Вашингтона. На борту лайнера находились 64 человека.

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После крушения самолета American Airlines в Вашингтоне вероятнее всего никто не выжил, заявили в спасательной службе.

29 января в 20:47 по местному времени Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, заходил на посадку в аэропорту Рональда Рейгана, когда столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. Последний совершал учебный полет, на его борту находились трое солдат.

И самолет, и вертолет упали в реку Потомак.

"Несмотря на все усилия, сейчас мы переходим от спасательной операции к поисковой операции. Мы не считаем, что к этому моменту остались выжившие после крушения", — заявил глава пожарной службы Вашингтона Джон Доннелли.

Как сообщили спасатели, корпус самолета развалился как минимум на три части. Его обломки находятся в реке на глубине в полтора-два метра. Также были найдены части разбившегося вертолета.

Работу спасателей усложняет холодная погода и низкая температура воды. Ожидается, что операция займет несколько дней.

"Рейс American Airlines следовал стандартной схеме полета, когда заходил на посадку в DCA. Ничего необычного в том, что военный самолет пролетел над рекой, а самолет приземлялся в DCA, не было", — подчеркнул министр транспорта США Шон Даффи.

Он также заявил, что после расследования планируется изменить маршруты, по которым разрешено летать вертолетам. Сейчас они могут летать вдоль реки Потомак на низкой высоте.

Точная причина трагедии пока неизвестна. Но, как следует из расшифровки переговоров, диспетчеры пытались увести вертолет от столконовения и приказывали ему пропустить лайнер.

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