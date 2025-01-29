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Ким Чен Ын: Северная Корея будет укреплять ядерный потенциал

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на предприятии по производству ядерных материалов
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на предприятии по производству ядерных материалов Авторское право AP
Авторское право AP
By Михаил Саленков
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил объекты по разработке и производству ядерных материалов и заявил о необходимости "непрерывно укреплять ядерный щит" страны. Днем ранее в Белом доме подтвердили, что администрация Дональда Трампа будет добиваться денуклеаризации Корейского полуострова.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил предприятие по производству ядерных материалов и НИИ ядерного оружия, передает AP со ссылкой на государственное информационное агентство этой страны.

Как сообщается, Ким заявил о необходимости увеличить производство оружейных ядерных материалов для укрепления ядерного потенциала Северной Кореи.

"Следует усиливать приподнятый ныне высокий дух, перевыполнять план производства ядерных материалов оружейного сорта и достигать эпохальных успехов в укреплении ядерного щита страны", – цитирует Кима Центральное телеграфное агентство Кореи.

Визит Кима свидетельствует о том, что он по-прежнему делает упор на развитие ядерной программы несмотря на международные усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.

В ООН обеспокоены действиями Пхеньяна, так как они подрывают глобальный режим ядерного разоружения и нераспространения, заявила в декабре заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

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Президент США Дональд Трамп несколько дней назад сказал, что намерен возобновить диалог с Кимом. Во время своего первого срока он несколько раз встречался с северокорейским лидером.

Во вторник представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз подтвердил, что Трамп будет добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи.

За несколько дней до инаугурации Трампа Пхеньян провел запуск нескольких баллистических ракет малой дальности.

Многие аналитики рассматривают действия руководства Северной Кореи, пишет АР, как часть стратегии, направленной на то, чтобы добиться от Соединенных Штатов смягчения санкций и политических уступок.

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