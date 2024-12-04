Есть основания утверждать, что в КНДР из РФ поступают ядерные технологии - генсекретарь НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Северная Корея получает от России помощь в развитии своей ядерной программы. Об этом Рютте сказал, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции в Брюсселе, где проходила встреча глав МИД стран альянса. Ее главная тема - помощь Украине.

Марк Рютте, генсекретарь НАТО: "Мы не должны быть наивными. Есть все основания сделать заявление о том, что ядерные и ракетные технологии поступают в Северную Корею, и поэтому сейчас существует риск, что Северная Корея будет использовать их не только для того, чтобы представлять угрозу нам здесь, но и материковой части США и, конечно, региону, включая Южную Корею и Японию".

Последнее время Москва и Пхеньян укрепляют военные связи. В июне этого года КНДР и Россия подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

В конце октября западные СМИ начали сообщать, что КНДР отправила в Россию военных для участия в боевых действиях против Украины. Москва и Пхеньян напрямую участие северокорейских военных в боях не подтверждали.

Генсекретарь НАТО заявил, что союзники должны оказать Украине достаточную поддержку, чтобы изменить ход этого конфликта.

Встреча глав МИД государств-членов НАТО, скорее всего, стала последней (на этом уровне), в которой принял участие госсекретарь США Энтони Блинкен. В следующем месяце управлять страной начнет администрация избранного президентом Дональда Трампа. Блинкен, как отмечается, стремился укрепить поддержку Киева со стороны союзников в преддверии возвращения Трампа в Белый дом.