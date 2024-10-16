Зеленский: "Северная Корея присоединилась к России в войне против Украины"

РЕКЛАМА

"Северная Корея поставляет в Россию не только оружие, но и людей, в том числе занятых на российских заводах", - заявил президент Украины Владимир Зеленский, призвав партнёров усилить поддержку его страны.

Сообщения о присутствии северокорейских солдат в составе российской армии говорят о том, что Пхеньян фактически вступил в войну против Украины.

"В коалиции преступников наряду с Путиным уже участвует Северная Корея, а именно семья Кимов, которая поработила более 20 млн человек в Северной Корее, - заявил Зеленский, выступая в среду в парламенте в Киеве. - Наша разведка наблюдала не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей. Это рабочие направляются на российские заводы взамен погибших на войне, а также пополняют личный состав российской армии".

И дело не только в Пхеньяне, но и в Тегеране, режим которого, по мнению Зеленского поддерживает Путина, и все это видят.

Зачем России северокорейские солдаты и где их используют?

Украинское издание The Kyiv Independent, ссылаясь на западные источники, сообщило, что Северная Корея отправила 10 000 солдат в Россию, чтобы поддержать ее военные действия против Украины.

Более того, российская 11-я воздушно-десантная бригада формирует "батальон" численностью 3 000 человек, укомплектованный гражданами Северной Кореи. Об этом сообщают украинские издания Suspilne и Liga со ссылкой на анонимные источники в военной разведке.

Где могут быть размещены северокорейцы?

По оценкам украинских разведчиков, этот "батальон", скорее всего, будет задействован в продолжающихся оборонительных операциях России в Курской области.

Ранее Украинское партизанское движение заявило, что выявило присутствие северокорейских военных на полигонах, расположенных недалеко от Мариуполя.

Euronews не смог провести независимую проверку этих заявлений.

Американский аналитический центр ISW (Институт изучения войны) утверждает, что недавно получил сообщения о небольшом контингенте северокорейских военнослужащих, действующих в районе оккупированного Донецка.

По мнению ISW, Кремль, вероятно, использует соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, подписанное в июне этого года, отчасти для того, чтобы компенсировать потребности России в военной технике и охране границ.

Это может способствовать дальнейшему укреплению стремления президента России Владимира Путина избегать мобилизации как можно дольше.

"Путин, по-видимому, скорее готов принять северокорейский континргент в состав российских вооруженных сил и использовать другие псособы формирования нерегулярных сил, чем призвать к более широкой мобилизации для реального решения боевой ситуации", - добавляет ISW.