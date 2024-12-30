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КНДР обещает "самую жесткую" антиамериканскую политику за несколько недель до инаугурации Трампа

На этом фото, предоставленном правительством Северной Кореи, лидер Ким Чен Ын присутствует на встрече в Пхеньяне, 23-27 декабря 2024 года.
На этом фото, предоставленном правительством Северной Кореи, лидер Ким Чен Ын присутствует на встрече в Пхеньяне, 23-27 декабря 2024 года. Авторское право 朝鮮通信社/KCNA via KNS
Авторское право 朝鮮通信社/KCNA via KNS
By Gavin Blackburn и AP
Опубликовано
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На пятидневном пленарном заседании правящей Трудовой партии, завершившемся в пятницу, Ким назвал США "самым реакционным государством, считающим антикоммунизм своей неизменной государственной политикой".

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Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал проводить "самую жесткую" антиамериканскую политику менее чем за месяц до инаугурации Дональда Трампа.

На пятидневном пленарном заседании правящей Трудовой партии, которое завершилось в пятницу, Ким назвал США "самым реакционным государством, которое считает антикоммунизм своей неизменной государственной политикой".

Северокорейский лидер заявил, что партнерство в области безопасности между США, Южной Кореей и Японией превращается в "ядерный военный блок для агрессии".

"Эта реальность ясно показывает, в каком направлении нам следует двигаться, что и как делать", - сказал Ким, по сообщению официального Центрального телеграфного агентства Северной Кореи.

В нем говорится, что речь Кима "прояснила стратегию самого жесткого противодействия США, которое Северная Корея должна агрессивно начать" ради своих долгосрочных национальных интересов и безопасности.

Президент США Дональд Трамп позирует с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном для фотографии в Ханое, 27 февраля 2019 г.
Президент США Дональд Трамп позирует с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном для фотографии в Ханое, 27 февраля 2019 г.Evan Vucci/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Агентство не уточнило стратегию противодействия США, но сообщило, что Ким поставил задачи по укреплению военного потенциала за счет развития оборонных технологий и подчеркнул необходимость повышения психологической стойкости северокорейских солдат.

Возвращение Трампа на пост президента повышает перспективы резонансной дипломатии с Северной Кореей.

Во время своего первого срока Трамп трижды встречался с Кимом для переговоров по ядерной программе Северной Кореи.

Однако многие эксперты считают, что быстрое возобновление переговоров между Кимом и Трампом маловероятно, поскольку Трамп сначала сосредоточится на конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке.

Поддержка Северной Кореей войны России против Украины также представляет собой проблему для усилий по возобновлению дипломатии, говорят эксперты.

Мы не можем допустить, чтобы безумцы стреляли ракетами повсюду. И кстати, с «Человеком-ракетой» давно пора было разобраться.
Дональд Трамп
избранный президент США

Предыдущие встречи между Трампом и Кимом не только положили конец их обмену пламенной риторикой и угрозами уничтожения, но и способствовали развитию личных связей.

Трамп однажды сказал, что он и Ким "влюбились друг в друга".

Но их переговоры в конечном итоге потерпели крах в 2019 году по причине споров о санкциях против Северной Кореи, введенных США.

С тех пор КНДР резко увеличила темпы испытаний оружия, чтобы создать более надежные ядерные ракеты, нацеленные на США и их союзников.

В ответ на это США и Южная Корея расширили двусторонние военные учения, а также трехсторонние с участием Японии, что вызвало резкие упреки со стороны Севера, который рассматривает такие учения под руководством США как репетицию вторжения.

Усилия по убеждению Северной Кореи отказаться от ядерного оружия в обмен на экономические и политические выгоды еще больше осложняются углублением ее военного сотрудничества с Россией.

На экране телевизора во время новостной программы на железнодорожном вокзале Сеула демонстрируется изображение запуска северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты
На экране телевизора во время новостной программы на железнодорожном вокзале Сеула демонстрируется изображение запуска северокорейской межконтинентальной баллистической ракетыLee Jin-man/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

По оценкам США, Украины и Южной Кореи, Северная Корея направила более 10 000 военнослужащих и системы обычных вооружений для поддержки войны Москвы против Украины.

Есть опасения, что в ответ Россия может предоставить Северной Корее передовые оружейные технологии, включая помощь в создании более мощных ядерных ракет.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе боевых действий в Курской области погибли и были ранены 3000 северокорейских военнослужащих.

Россия и Китай, завязанные в отдельные споры с США, неоднократно блокировали попытки ввести дополнительные санкции ООН против Северной Кореи, несмотря на ее неоднократные ракетные испытания вопреки резолюциям Совета Безопасности.

В прошлом месяце Ким заявил, что его прошлые переговоры с Соединенными Штатами лишь подтвердили "неизменную" враждебность Вашингтона к его стране, и назвал наращивание ядерного потенциала единственным способом противостоять внешним угрозам.

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