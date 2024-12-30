КНДР обещает "самую жесткую" антиамериканскую политику за несколько недель до инаугурации Трампа

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Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал проводить "самую жесткую" антиамериканскую политику менее чем за месяц до инаугурации Дональда Трампа.

На пятидневном пленарном заседании правящей Трудовой партии, которое завершилось в пятницу, Ким назвал США "самым реакционным государством, которое считает антикоммунизм своей неизменной государственной политикой".

Северокорейский лидер заявил, что партнерство в области безопасности между США, Южной Кореей и Японией превращается в "ядерный военный блок для агрессии".

"Эта реальность ясно показывает, в каком направлении нам следует двигаться, что и как делать", - сказал Ким, по сообщению официального Центрального телеграфного агентства Северной Кореи.

В нем говорится, что речь Кима "прояснила стратегию самого жесткого противодействия США, которое Северная Корея должна агрессивно начать" ради своих долгосрочных национальных интересов и безопасности.

Президент США Дональд Трамп позирует с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном для фотографии в Ханое, 27 февраля 2019 г. Evan Vucci/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Агентство не уточнило стратегию противодействия США, но сообщило, что Ким поставил задачи по укреплению военного потенциала за счет развития оборонных технологий и подчеркнул необходимость повышения психологической стойкости северокорейских солдат.

Возвращение Трампа на пост президента повышает перспективы резонансной дипломатии с Северной Кореей.

Во время своего первого срока Трамп трижды встречался с Кимом для переговоров по ядерной программе Северной Кореи.

Однако многие эксперты считают, что быстрое возобновление переговоров между Кимом и Трампом маловероятно, поскольку Трамп сначала сосредоточится на конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке.

Поддержка Северной Кореей войны России против Украины также представляет собой проблему для усилий по возобновлению дипломатии, говорят эксперты.

Мы не можем допустить, чтобы безумцы стреляли ракетами повсюду. И кстати, с «Человеком-ракетой» давно пора было разобраться. Дональд Трамп избранный президент США

Предыдущие встречи между Трампом и Кимом не только положили конец их обмену пламенной риторикой и угрозами уничтожения, но и способствовали развитию личных связей.

Трамп однажды сказал, что он и Ким "влюбились друг в друга".

Но их переговоры в конечном итоге потерпели крах в 2019 году по причине споров о санкциях против Северной Кореи, введенных США.

С тех пор КНДР резко увеличила темпы испытаний оружия, чтобы создать более надежные ядерные ракеты, нацеленные на США и их союзников.

В ответ на это США и Южная Корея расширили двусторонние военные учения, а также трехсторонние с участием Японии, что вызвало резкие упреки со стороны Севера, который рассматривает такие учения под руководством США как репетицию вторжения.

Усилия по убеждению Северной Кореи отказаться от ядерного оружия в обмен на экономические и политические выгоды еще больше осложняются углублением ее военного сотрудничества с Россией.

На экране телевизора во время новостной программы на железнодорожном вокзале Сеула демонстрируется изображение запуска северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты Lee Jin-man/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

По оценкам США, Украины и Южной Кореи, Северная Корея направила более 10 000 военнослужащих и системы обычных вооружений для поддержки войны Москвы против Украины.

Есть опасения, что в ответ Россия может предоставить Северной Корее передовые оружейные технологии, включая помощь в создании более мощных ядерных ракет.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе боевых действий в Курской области погибли и были ранены 3000 северокорейских военнослужащих.

Россия и Китай, завязанные в отдельные споры с США, неоднократно блокировали попытки ввести дополнительные санкции ООН против Северной Кореи, несмотря на ее неоднократные ракетные испытания вопреки резолюциям Совета Безопасности.

В прошлом месяце Ким заявил, что его прошлые переговоры с Соединенными Штатами лишь подтвердили "неизменную" враждебность Вашингтона к его стране, и назвал наращивание ядерного потенциала единственным способом противостоять внешним угрозам.