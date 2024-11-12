КНДР ратифицировала оборонный договор с Московй

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Северная Корея ратифицировала масштабный договор о стратегическом партнёрстве с Россией. Он, в числе прочего, предусматривает взаимную военную помощь сторон. О подписании документа главой государства - председателем Госсовета КНДР КНДР Ким Чен Ыном - сообщило северокорейское агенство ЦТАК.

Соглашение вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Россия ратифицировала его двумя днями ранее.

Напомним, что договор был согласован летом во время визита Путина в Пхеньян, однако на ратификацию его отправили лишь в октябре - на фоне сообщений об переброске в Россию тысяч северокорейских военнослужащих, предположительно для участия в войне в Украине. По оценкам американской, южнокорейской и украинской разведки, в настоящее время в Украине в боевых действиях участвуют до 12 тысяч северокорейских солдат.

Москва прямо не подтверждает, но и не опровергает факт их привлечения. Если Пхеньян действительно отправил в Россию военных, то это - первый случай прямого участия третьей страны в конфликте. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что военное сотрудничество Северной Кореи и России представляет угрозу, выходящую за пределы Европы и требующую коллективного ответа.

Некоторые наблюдатели полагают, что ратификация договора откроет дверь официальному вступлению Северной Кореи в войну против Украины.

Некоторые страны, например, Южная Корея и США, выразили обеспокоенность и тем, что Россия взамен может передать партнеру технологии для ускорения развивающихся ядерной и ракетной программ Пхеньяна.