NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

КНДР ратифицировала оборонный договор с Московй

Президент России Владимир Путин (справа) и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пожимают друг другу руки во время встречи в Амурской области на дальнем востоке России 13 сентября 2023 года.
Президент России Владимир Путин (справа) и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пожимают друг другу руки во время встречи в Амурской области на дальнем востоке России 13 сентября 2023 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tamsin Paternoster
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

КНДР и РФ ратифицировали договор о партнерстве, подразумевающий взаимную военную помощь. Наблюдатели опасаются, что теперь Пхеньян может открыто принято участие в войне против Украины.

РЕКЛАМА

Северная Корея ратифицировала масштабный договор о стратегическом партнёрстве с Россией. Он, в числе прочего, предусматривает взаимную военную помощь сторон. О подписании документа главой государства - председателем Госсовета КНДР КНДР Ким Чен Ыном - сообщило северокорейское агенство ЦТАК.

Соглашение вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Россия ратифицировала его двумя днями ранее.

Напомним, что договор был согласован летом во время визита Путина в Пхеньян, однако на ратификацию его отправили лишь в октябре - на фоне сообщений об переброске в Россию тысяч северокорейских военнослужащих, предположительно для участия в войне в Украине. По оценкам американской, южнокорейской и украинской разведки, в настоящее время в Украине в боевых действиях участвуют до 12 тысяч северокорейских солдат.

Москва прямо не подтверждает, но и не опровергает факт их привлечения. Если Пхеньян действительно отправил в Россию военных, то это - первый случай прямого участия третьей страны в конфликте. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что военное сотрудничество Северной Кореи и России представляет угрозу, выходящую за пределы Европы и требующую коллективного ответа.

Некоторые наблюдатели полагают, что ратификация договора откроет дверь официальному вступлению Северной Кореи в войну против Украины.

Некоторые страны, например, Южная Корея и США, выразили обеспокоенность и тем, что Россия взамен может передать партнеру технологии для ускорения развивающихся ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Ким Чен Ын: Северная Корея будет укреплять ядерный потенциал

Комиссар ЕС от Литвы Виргиниюс Синкевичюс о войне

Послание Рютте Трампу: сотрудничество России с КНДР угрожает и Европе, и США