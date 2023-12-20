Демократическая республика Конго выбирает президента

Президентские выборы в Демократической республике Конго проходят напряжённо из-за проблем с логистикой и безопасностью. Президент Чисекеди борется за второй мандат.

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День выборов в Демократической Республике Конго проходит напряжённо. Всё началось с огромных очередей, задержек, проблем с поиском имен в списках избирателей, из-за чего сложилась нервная обстановка на избирательных участках. Голосование в столице началось с опозданием почти на 2,5 часа.

ДРК - одна из самых густонаселенных стран Африки со 100-миллионным населением. В этом году 5 млн 800 тыс человек были вынуждены покинуть свои дома из-за возобновления насилия.

Наиболее тяжёлая ситуация сложилась на востоке страны, где более 120 вооруженных группировок борются за власть, ресурсы или защиту своих общин.

В избирательных списках - 44 млн челвоек. После отзыва 7 кандидатов, 19 человек, включая уходящего президента, участвуют в выборах главы государства, которые проходят одновременно с выборами в местные органы власти.

Основная борьба развернулась между 60-летним нынешним президентом Феликсом Чикеседи и 58-летним богатым бизнесменом Моисом Катумби, бывшим губернатором горнодобывающей провинции Катанга. Чисекеди, находящийся у власти с 2019 года, является кандидатом на второй срок.