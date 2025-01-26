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Второй день идут жестокие столкновения в районе города Гома в восточной части ДРК. В результате боев с повстанцами движения M23 число жертв среди миротворцев и иностранных солдат достигло 13 человек. Об этом сообщили представители Организации Объединенных Наций и армии.

В последние недели M23 добились значительных территориальных успехов, окружив восточный город Гома, в котором проживает около двух миллионов человек и который является региональным центром безопасности и гуманитарной деятельности.

Совет Безопасности ООН перенес экстренное заседание, посвященное эскалации насилия, на утро воскресенья. Власти Конго попросили о встрече, которая первоначально была запланирована на понедельник.

В субботу армия Конго заявила, что отразила наступление M23 на Гому с помощью союзных сил, включая войска ООН и солдат Миссии Сообщества по развитию Юга Африки, также известной как SAMIDRC.

"Поддерживаемая Руандой группировка M23 явно использует переходный период президентской власти в США для наступления на Гому, подвергая риску тысячи мирных жителей", - заявила агентству Associated Press Кейт Хиксон, директор по пропаганде НПО Amnesty International US в Африке.

Конго, США и эксперты ООН обвиняют Руанду в поддержке M23, состоящей в основном из этнических тутси, которые откололись от конголезской армии более десяти лет назад.

Раненые в результате столкновений с М23 у Гомы, ДРК, 23 января 2025 Moses Sawasawa/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Правительство Руанды отрицает эти утверждения, но в прошлом году признало, что у него есть войска и ракетные системы в восточной части Конго для обеспечения своей безопасности. Причиной размещения сил власти называют наращивание конголезских сил вблизи границы. По оценкам экспертов ООН, в Конго находится до 4 000 руандийских военнослужащих.

Два южноафриканских миротворца были убиты в пятницу, а уругвайский военный "голубых касок" погиб в субботу, сообщили представители ООН. Три малавийских миротворца погибли в восточной части Конго.

Семь южноафриканских солдат из SAMIDRC также были убиты во время столкновений с M23 за последние два дня, говорится в заявлении министерства обороны ЮАР.

Согласно заявлению командования уругвайским контингентом, подразделение уругвайских военных "непрерывно работает над выполнением мандата Организации Объединенных Наций, а также гарантирует эвакуацию несущественного гражданского и военного персонала из города Гома".

"Были приняты различные меры для повышения безопасности наших войск, которые действуют в неблагоприятных условиях", - заявили военные. Они добавили, что четыре уругвайских миротворца также получили ранения. Трое из них остались в Гоме, а четвертый был эвакуирован в Уганду для лечения.

Жители бегут при приближении повстанцев М23 к Гоме. ДРК. 22 января 2025 Moses Sawasawa/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

С 2021 года правительство Конго и союзные силы, включая SAMIDRC и войска ООН, удерживают M23 от Гомы.

Миротворческие силы ООН, также известные как МООНСДРК, вошли в Конго более двух десятилетий назад и насчитывают около 14 000 миротворцев на местах.

Министр обороны ЮАР Энджи Мотшекга посетила войска страны, размещенные в Конго в рамках миротворческой миссии ООН, в день, когда были убиты солдаты.