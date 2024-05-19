Военные Конго: попытка переворота провалилась

By Euronews

В Киншасе столкновения привели к гибели трех человек

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Армия Конго заявила, что "предотвратила переворот" и арестовала виновных, в том числе нескольких иностранцев. В Киншасе в результате перестрелки между вооруженными людьми в военной форме и охранниками одного из ведущих политиков погибли три человека.

"Попытка государственного переворота была "пресечена в зародыше силами обороны и безопасности Конго (и) ситуация находится под контролем", - заявил на брифинге для СМИ официальный представитель конголезской армии бригадный генерал Сильвен Экенге. Также было объявлено, что вооруженные силы ДРК ликвидировали Кристиана Маланга, которого власти считают организатором мятежа.

Это произошло на фоне кризиса, охватившего правящую партию президента Феликса Чисекеди в связи с выборами в руководство парламента, которые должны были состояться в субботу, но были отложены.

Вооруженные люди напали на резиденцию Виталя Камерхе, федерального политика и кандидата в спикеры Национальной ассамблеи Конго, но были остановлены его охранниками. Мишель Мото Мухима, его пресс-секретарь, сообщил в соцсети X (Twitter).

"Достопочтенный Витал Камерхе и его семья находятся в целости и сохранности. Их охрана усилена", - написал он.

Местные СМИ идентифицировали мужчин как конголезских солдат. Неясно, пытались ли люди в военной форме арестовать политика.