Япония официально открыла независимую миссию при военном альянсе НАТО, поскольку Токио и НАТО стремятся укрепить сотрудничество на фоне эскалации напряженности со стороны России, Китая и Северной Кореи.

Ранее вопросами НАТО занималось японское посольство в Бельгии. Новую миссию возглавил Осаму Идзава, который занял место посла в Бельгии Масахиро Миками.

В четверг в Токио Япония и НАТО провели консультации на высоком уровне, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности в Восточной Азии и Европе, сообщает Министерство иностранных дел.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и более тесных связей между Москвой и Пекином НАТО углубила свои связи с Японией и тремя другими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе - Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей, хотя и не в рамках военного альянса.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступил за создание в Азии системы безопасности, подобной НАТО, хотя и не сообщил подробностей.

Страны с общими проблемами безопасности укрепляют связи на фоне обострения соперничества между США и Китаем.

Пекин критикует растущие связи НАТО с партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону, опасаясь, что Вашингтон может пойти на создание в регионе альянса, подобного НАТО.