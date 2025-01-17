Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Токио открывает независимое представительство в НАТО на фоне роста напряженности в отношениях с Москвой и Пхеньяном

Флаг НАТО над зданием Министерства иностранных дел в Хельсинки, 4 апреля 2023 года
Флаг НАТО над зданием Министерства иностранных дел в Хельсинки, 4 апреля 2023 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

НАТО углубила свои связи с Японией и тремя другими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе - Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей, хотя и не в рамках военного альянса.

Япония официально открыла независимую миссию при военном альянсе НАТО, поскольку Токио и НАТО стремятся укрепить сотрудничество на фоне эскалации напряженности со стороны России, Китая и Северной Кореи.

Ранее вопросами НАТО занималось японское посольство в Бельгии. Новую миссию возглавил Осаму Идзава, который занял место посла в Бельгии Масахиро Миками.

В четверг в Токио Япония и НАТО провели консультации на высоком уровне, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности в Восточной Азии и Европе, сообщает Министерство иностранных дел.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и более тесных связей между Москвой и Пекином НАТО углубила свои связи с Японией и тремя другими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе - Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей, хотя и не в рамках военного альянса.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступил за создание в Азии системы безопасности, подобной НАТО, хотя и не сообщил подробностей.

Страны с общими проблемами безопасности укрепляют связи на фоне обострения соперничества между США и Китаем.

Пекин критикует растущие связи НАТО с партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону, опасаясь, что Вашингтон может пойти на создание в регионе альянса, подобного НАТО.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

НАТО: перейти к мышлению военного времени

Швеция направит военные корабли для патрулирования Балтийского моря в рамках операции НАТО

Путин: Фицо "подтапливал" за урегулирование в Украине