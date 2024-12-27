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Путин: Фицо "подтапливал" за урегулирование в Украине

Президент России и премьер-министр Словакии на встрече в Кремле, Москва, 22 декабря 2024 г.
Президент России и премьер-министр Словакии на встрече в Кремле, Москва, 22 декабря 2024 г. Авторское право Gavriil Grigorov/Sputnik
Авторское право Gavriil Grigorov/Sputnik
By Euronews и EBU, АР
Опубликовано Последние обновления
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Премьер-министр Словакии в ходе визита в Москву в воскресенье обсуждал продолжающийся конфликт в Украине, рассказал Владимир Путин журналистам. Он добавил, что Роберт Фицо предложил провести мирные переговоры в Словакии и пообещал "рассмотреть этот вариант".

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе визита в Москву в воскресенье обсуждал с российским президентом продолжающийся конфликт в Украине. Об этом Владимир Путин рассказал журналистам в четверг в Санкт-Петербурге, после заседания Евразийского экономического совета.

Путин заявил, что Роберт Фицо предложил провести мирные переговоры в Словакии. Он добавил, что рассмотрит этот вариант, поскольку позиция Словакии по конфликту в Украине "приемлема" для России.

Ну он-то как раз прежде всего и главным образом говорил о мирном урегулировании на украинском направлении. Он за это, что называется, и подтапливал, и топил за это. Так что здесь уж не знаю, какие к нему могут быть претензии со стороны Европы или кого бы то ни было, но он именно об этом и говорил, на этом и сосредоточил свое внимание
Владимир Путин
президент РФ

Путин также заявил, что одним из условий возобновления поставок газа в Европу через Украину, срок действия которых истекает в этом году, будет выход Киева из арбитражного спора с российской госкомпанией "Газпром".

Визит и воскресные переговоры премьер-министра Словакии в Москве заранее не анонсировались. Эта страна является членом НАТО и Евросоюза. Аналитики связывают встречу с обеспокоенностью Братиславы по поводу перспективы прекращения поставок российского газа через Украину после того, как Киев подтвердил, что не будет продлевать контракт на транзит российского газа. Срок его действия истекает в конце года.

Оппозиционные партии Словакии подвергли резкой критике переговоры премьер-министра с российским президентом. По их мнению, посетив Москву, Роберт Фицо предал Киев и европейских союзников.

Премьер-министр Фицо по пути в Москву служил Владимиру Путину инструментом пропаганды и фактически использовал всю Словакию, которая, таким образом, стала инструментом политического давления. Всё, чего он добился, это международного позора для нашей страны и снижения авторитета в глазах наших ключевых партнёров
Михал Шимечка
"Прогрессивная Словакия"

До 3 000 человек собрались на площади Свободы в Братиславе перед зданием правительства на следующий день поездки премьер-министра в Москву. Акцию протеста "Хватит России!" организовало гражданское объединение "Мир Украине". Его активисты направили Генеральной прокуратуре ходатайство с просьбой оценить действия Роберта Фицо.

В манифестации, участники которой размахивали флагами Украины, НАТО и Евросоюза, принял участие оппозиционный политик Игорь Матович, экс-премьер Словакии: "Если он хотел что-то организовать, ему следовало поехать в Киев. У него не хватило смелости сделать это. Вот почему мы пришли сюда, потому что это просто государственная измена по отношению к Словакии. Это позор для всей Европы, для всего мира. Пожать руку убийце, на совести которого сотни тысяч жизней!", - заявил он.

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