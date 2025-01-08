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Журналистка Чечилия Сала освобождена в Иране: она прилетела в Италию

Итальянская журналистка Чечилия Сала
Итальянская журналистка Чечилия Сала Авторское право AP/AP
Авторское право AP/AP
By Filippo Gozzo
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Об этом сообщается в коммюнике Палаццо Киджи. Премьер-министр Джорджа Мелони лично проинформировала родителей. Сала была арестована 19 декабря в Тегеране.

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"Чечилия Сала освобождена и возвращается в Италию". Об этом сообщило Палаццо Киджи (резиденция премьер-министра Итальянской республики). В пресс-релизе говорится, что итальянская журналистка, задержанная в Иране 19 декабря, вылетает домой. Во второй половине дня в среду самолет с журналисткой на борту приземлился в римском аэропорту Чампино.

"Самолет с журналисткой Чечилией Сала уже вылетел из Тегерана. Благодаря интенсивной работе по дипломатическим и разведывательным каналам наша соотечественница была освобождена иранскими властями и возвращается в Италию", - сообщает Палаццо Киджи.

Родителям 29-летней римлянки об этом сообщила лично премьер-министр Джорджа Мелони во время телефонного разговора. Она выразила благодарность всем, кто способствовал возвращению Чечилии, позволив ей вновь встретиться со своей семьей и коллегами.

Подтверждение пришло и из Ирана: департамент СМИ по культуре и министерство исламской ориентации лишь подтвердили агентству Ansa новость об освобождении Чечилии Сала.

Корреспондент газет Il Foglio и Chora Media была арестована в иранской столице через три дня после прибытия по журналистской визе. Ее история была переплетена с историей иранского инженера, арестованного в Италии по американскому ордеру.

Реакция из Италии

Облегчение и удовлетворение выразили представители всего итальянского политического спектра, начиная с заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Антонио Таяни, который подтвердил освобождение Салы на X.

"Огромная работа лично Джорджи Мелони и всей команды Италии. Добро пожаловать домой", - прокомментировал министр обороны Гвидо Крозетто.

Свои комментарии сделал и другой заместитель премьер-министра, министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини.

Поздравления также поступили от лидеров оппозиции - от Джузеппе Конте и Карло Календы до Маттео Ренци.

"Новость, которую мы ждали и которую надеялись получить как можно скорее. Освобождение Чечилии Сала - это облегчение, и знание того, что она скоро будет в Италии, наполняет нас радостью. Спасибо правительству, дипломатическому корпусу, службам и тем, кто неустанно работал в течение этих 20 дней опасений и переживаний ради этого результата. Мы с нетерпением ждем встречи с тобой, Чечилия!" - сказала секретарь PD Элли Шлейн.

Эмоции отца

"Я горжусь ею, - сказал агентству Ansa Ренато Сала, отец итальянской журналистки. - Я плакал всего три раза в жизни. Я считаю, что правительство нашей страны проделало исключительную работу. Это была необыкновенная работа по координации. Я верил в силы Чечилии".

"Я передам Сесилии, что горжусь ею и тем мастерством и самообладанием, которые она проявила в этом деле. За дни ее плена я слышал ее три раза. За это время у меня сложилось впечатление шахматной партии, но игроков было не только двое. В какой-то момент на шахматной доске стало тесно, и это вызвало сильный страх у такого родителя, как я, который, к сожалению, не замечает ходов", - добавил Ренато Сала.

Партнер Салы, Даниэле Райнери, также пообщался с Ansa :

"Я слышал ее, она сказала мне: "Скоро увидимся". Она была взволнована и очень счастлива. Я также сказал ей: "Увидимся в Риме".

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