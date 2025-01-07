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Ливанская армия сменяет израильскую

FILE - Солдаты ливанской армии сидят на своем бронетранспортере во время патрулирования ливанской стороны ливано-израильской границы в южной деревне Кфар-Кила, Ливан,
FILE - Солдаты ливанской армии сидят на своем бронетранспортере во время патрулирования ливанской стороны ливано-израильской границы в южной деревне Кфар-Кила, Ливан, Авторское право Bilal Hussein/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Bilal Hussein/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Jerry Fisayo-BambiAP
Опубликовано
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В соответствии с соглашением о перемирии между Израилем, Ливаном и группировкой "Хезболлах" израильская армия уступает контроль над приграничными зонами на юге Ливана подконтрольным Бейруту армейским силам.

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Ливан размещает свои армейские силы в южном городе Эн-Накура, откуда ушел израильский контингент в соответствии с договором о перемирии. Он предусматривает, что Израиль постепенно передаст под контроль Бейрута приграничные области и что правительственная армия Ливана не допустит возвращения туда группировки "Хезболлах".

Смена контингента проходит в сопровождении миротворцев из Временных сил ООН в Ливане и под контролем международной наблюдательной комиссии, члены которых провели совещание на мысе Рас-эн -Накура.

Amos Hochstein, left, a senior adviser to President Joe Biden, meets with Lebanese Parliament speaker Nabih Berri, in Beirut, Lebanon, Monday, Jan. 6, 2025. (AP Photo/Hussein
Amos Hochstein, left, a senior adviser to President Joe Biden, meets with Lebanese Parliament speaker Nabih Berri, in Beirut, Lebanon, Monday, Jan. 6, 2025. (AP Photo/Hussein Hussein Malla/Copyright 2025 The AP. All right reserved

Израиль, Ливан и "Хезболлах" договорились о прекращении огня в конце ноября - с прицелом полностью заменить израильтян ливанским контингентом в приграничной зоне в течение 60 дней. К сегодняшнему дню израильская армия армия ушла из трех населенных пунктов.

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