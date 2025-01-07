Ливанская армия сменяет израильскую

РЕКЛАМА

Ливан размещает свои армейские силы в южном городе Эн-Накура, откуда ушел израильский контингент в соответствии с договором о перемирии. Он предусматривает, что Израиль постепенно передаст под контроль Бейрута приграничные области и что правительственная армия Ливана не допустит возвращения туда группировки "Хезболлах".

Смена контингента проходит в сопровождении миротворцев из Временных сил ООН в Ливане и под контролем международной наблюдательной комиссии, члены которых провели совещание на мысе Рас-эн -Накура.

Amos Hochstein, left, a senior adviser to President Joe Biden, meets with Lebanese Parliament speaker Nabih Berri, in Beirut, Lebanon, Monday, Jan. 6, 2025. (AP Photo/Hussein Hussein Malla/Copyright 2025 The AP. All right reserved

Израиль, Ливан и "Хезболлах" договорились о прекращении огня в конце ноября - с прицелом полностью заменить израильтян ливанским контингентом в приграничной зоне в течение 60 дней. К сегодняшнему дню израильская армия армия ушла из трех населенных пунктов.

Тем временем подконтрольные группировке "ХАМАС" власти сектора Газа сообщили, что в результате удара по лагерю палестинских беженцев Бурейдж погибли по меньшей мере три человека. Израиль утверждает, что проводит рейды лишь в местах скопления боевиков. Он ведет войну с ХАМАС с осени 2023 года - после нападения группировки на ее территорию, массового убийства мирных жителей и захвата заложников. По данным минздрава Газы, за это время в анклаве погибли свыше 45 тысяч человек.