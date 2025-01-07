Ливанская армия сменяет израильскую

В соответствии с соглашением о перемирии между Израилем, Ливаном и группировкой "Хезболлах" израильская армия уступает контроль над приграничными зонами на юге Ливана подконтрольным Бейруту армейским силам.
Ливан размещает свои армейские силы в южном городе Эн-Накура, откуда ушел израильский контингент в соответствии с договором о перемирии. Он предусматривает, что Израиль постепенно передаст под контроль Бейрута приграничные области и что правительственная армия Ливана не допустит возвращения туда группировки "Хезболлах".
Смена контингента проходит в сопровождении миротворцев из Временных сил ООН в Ливане и под контролем международной наблюдательной комиссии, члены которых провели совещание на мысе Рас-эн -Накура.
Израиль, Ливан и "Хезболлах" договорились о прекращении огня в конце ноября - с прицелом полностью заменить израильтян ливанским контингентом в приграничной зоне в течение 60 дней. К сегодняшнему дню израильская армия армия ушла из трех населенных пунктов.
Тем временем подконтрольные группировке "ХАМАС" власти сектора Газа сообщили, что в результате удара по лагерю палестинских беженцев Бурейдж погибли по меньшей мере три человека. Израиль утверждает, что проводит рейды лишь в местах скопления боевиков. Он ведет войну с ХАМАС с осени 2023 года - после нападения группировки на ее территорию, массового убийства мирных жителей и захвата заложников. По данным минздрава Газы, за это время в анклаве погибли свыше 45 тысяч человек.