Палестинское статистическое бюро: население Газы сократилось на 6% с начала войны

By Euronews

Население Газы сократилось примерно на 160 тысяч человек, включая около 55 тысяч погибших и более 100 тысяч бежавших из анклава с начала боевых действий, сообщили в Палестинском статистическом бюро.

РЕКЛАМА

Население сектора Газа сократилось примерно на 6% с начала войны, сообщили в Палестинском центральном статистическом бюро.

В результате боевых действий в анклаве погибли более 45 тысяч палестинцев, подсчитали в контролируемом ХАМАС Министерстве здравоохранения Газы. По данным палестинского статистического управления, еще 11 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Около 100 тысяч палестинцев покинули Газу с 7 октября 2023 года, заявили во вторник в ведомстве.

Таким образом, по данным статистического бюро, население Газы сократилось более чем на 160 тысяч человек до 2,1 миллиона. Хотя министерство иностранных дел Израиля утверждает, что эта цифра не отвечает действительности, она совпадает с оценкой Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, согласно которой на июль 2024 года в секторе Газа оставалось около 2,1 миллиона человек.

"Человеческие и материальные потери катастрофичны, - сообщают в палестинском статистическом бюро, - однако агрессивная, жестокая израильская агрессия против всего сектора Газа продолжается".

Международный суд ООН в январе прошлого года постановил, что Израиль должен предотвратить акты геноцида против палестинцев.

HRW и Amnesty International обвиняют Израиль в "актах геноцида"

Правозащитные организации уже обвиняли Израиль в геноциде палестинцев в Газе.

Так, в декабре Human Rights Watch (HRW) заявила, что систематическое ограничение и уничтожение водоснабжения Газы представляет собой кампанию, которая равносильна "актам геноцида".

Израиль категорически отрицает обвинения в геноциде, утверждая, что ведет борьбу с боевиками ХАМАС, а не против мирных жителей Газы.

"Human Rights Watch снова распространяет кровавые наветы с целью продвижения своей антиизраильской пропаганды", - заявили в министерстве иностранных дел Израиля. В докладе подчеркивается, что в ходе войны Израиль прилагал все усилия, чтобы облегчить доставку воды и гуманитарной помощи в Газу.

В своем докладе HRW утверждает, что большое число младенцев, детей и взрослых погибли от недоедания, обезвоживания и болезней в результате действий израильских властей, которые на протяжении более чем года войны намеренно перекрывали подачу воды и электричества в Газу, разрушали инфраструктуру и препятствовали распределению важнейших поставок.

"Как государственная политика, эти действия представляют собой широкомасштабное и систематическое нападение, направленное против гражданского населения. Таким образом, израильские власти совершают преступление против человечности - истребление", - заявила базирующаяся в Нью-Йорке группа.

В организации заявили, что "модель поведения", описанная в ее докладе, и заявления израильских официальных лиц "могут указывать" на геноцид, однако не стали однозначно высказываться в пользу одной из сторон. Согласно международному праву, доказательство умысла является ключевым фактором в заключении о том, имел ли место геноцид.

Related ЦАХАЛ нанес удары по ряду районов сектора Газа в ответ на обстрел Израиля

По утверждению HRW, власти Израиля проигнорировали распоряжения Международного суда ООН о том, чтобы палестинцам были предоставлены основные услуги и помощь.

HRW заявила, что ее выводы основаны на беседах с более чем 60 палестинцами, рассказах работников коммунальных служб, врачей и других медицинских работников, сотрудников гуманитарных организаций, и анализе спутниковых снимков, фотографий и видео.

"Врачи и медсестры рассказали, что видели множество младенцев, детей и взрослых, умерших от недоедания, обезвоживания и болезней", - говорится в сообщении группы.

РЕКЛАМА

Доклад HRW появился через две недели после того, как Amnesty International обвинила Израиль в геноциде в Газе. Израиль отверг это обвинение, назвав его "абсолютно недостоверным и основанным на лжи". Ранее Израиль опроверг обвинения, выдвинутые Южной Африкой в Международном суде ООН, в том, что его войска совершали бесчеловечные действия в анклаве.

Международный уголовный суд добивается ареста премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за якобы совершенные военные преступления.