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Удар по лагерю в аль-Маваси: не менее 12 погибших

Палестинские дети играют рядом со зданием, разрушенным в результате ударов израильской армии в Хан-Юнесе, сектор Газа, 1 января 2025 года.
Палестинские дети играют рядом со зданием, разрушенным в результате ударов израильской армии в Хан-Юнесе, сектор Газа, 1 января 2025 года. Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на французском языке

Удар по лагерю в аль-Маваси в "гуманитарной зоне" был нанесен с целью ликвидации главы аппарата внутренней безопасности ХАМАС на юге Газы, сообщили в ЦАХАЛ.

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В результате израильского авиаудара в секторе Газа погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе два высокопоставленных сотрудника полицейских сил ХАМАС, сообщили палестинские медики.

Точечный удар был нанесен в ночь на четверг по палаточному лагерю в аль-Маваси к западу от города Хан-Юнис. Этот район объявлен Израилем гуманитарной зоной.

В ЦАХАЛ заявили, что целью точечного удара была ликвидация главы аппарата внутренней безопасности ХАМАС Хусама Шахвана. При атаке были приняты меры по минимизации рисков для гражданских лиц.

В четверг в результате другого удара в центре сектора Газа погибли по меньшей мере восемь палестинцев. Погибшие были членами местных комитетов, помогающих охранять конвои с гуманитарной помощью, сообщили в больнице "Мучеников Аль-Аксы", куда были доставлены тела погибших.

Израильские власти не комментировали эти сообщения.

До начала войны в подконтрольной ХАМАС Газе несли службу десятки тысяч полицейских, отвечавших за поддержание порядка.

После израильских обстрелов полиция практически исчезла с улиц, что привело к развалу системы охраны порядка и затрудняет доставку гуманитарной помощи.

По словам жителей анклава, что члены ХАМАС в гражданской одежде по-прежнему патрулируют значительную часть территории.

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