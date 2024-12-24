Курдские силы отбиваются от поддерживаемых Турцией повстанцев в ходе столкновений на севере Сирии

By Euronews

Сирийские демократические силы (SDF) начали контрнаступление на поддерживаемую Турцией Сирийскую национальную армию (SNA), чтобы отвоевать районы у границы с Турцией. Столкновения усилились после падения режима Башара Асада.

РЕКЛАМА

Во вторник возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (SDF) начали контрнаступление на поддерживаемую Анкарой Сирийскую национальную армию (SNA). Их цель - вернуть районы около сирийско-турецкой границы.

После падения режима Башара Асада в начале декабря усилились столкновения между поддерживаемыми США SDF и SNA вокруг ключевого города Манбидж и прилегающих районов.

Рукен Джамаль, представитель подразделения по защите женщин (YPJ) при SDF, сообщил AP, что их бойцы находятся на расстоянии более десяти километров от центра Манбиджа. Джамаль обвинил Турцию в попытке ослабить влияние группировки на переговорах о политическом будущем Сирии.

"Сейчас Сирия находится на новом этапе, ведутся дискуссии о будущем страны, - сказал Джамаль. - Турция, нападая на нас, пытается отвлечь и исключить нас из переговоров в Дамаске".

Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании, заявила, что с начала наступления SNA на курдов на севере Сирии погибли десятки человек с обеих сторон.

Анкара считает SDF филиалом своего заклятого врага - Рабочей партии Курдистана (или РПК), которую относит к террористическим организациям. Поддерживаемые Турцией вооруженные группы, при поддержке турецких самолётов, на протяжении многих лет атаковали позиции SDF на севере Сирии, пытаясь создать свободную от этой группировки буферную зону вдоль границы.

Хотя SNA участвовала в возглавляемом "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS) восстании, которое привело к свержению Асада, она продолжает борьбу с SDF, поскольку рассматривает её как второго ключевого игрока в Сирии, определяющего ее политическое будущее.

SDF пользуется поддержкой Вашингтона, который считает курдские силы своим главным союзником в борьбе с остатками "Исламского государства" и его сателлитами.

Анкара не сдвинется с места?

В понедельник представитель SDF Фархад Шами заявил, что силы группировки оттеснили поддерживаемых Турцией повстанцев из районов вблизи плотины Тишрин на Евфрате, ключевого источника гидроэлектроэнергии. По его словам, SDF также уничтожили танк, принадлежащий повстанцам, к юго-востоку от Манбиджа.

Во вторник британская организация по наблюдению за ходом военных действий сообщила, что после ночных боев возглавляемая курдами группировка отвоевала четыре деревни в районе стратегической плотины.

В последние дни турецкие самолеты также наносили удары по стратегически важному пограничному городу Кобани.

Во время сирийского восстания, переросшего в конфликт, курды выделили анклав автономного правления на северо-востоке Сирии, никогда не вступая в союз ни с Асадом в Дамаске, ни с повстанцами, пытающимися его свергнуть.

По мнению наблюдателей, хотя семья Асада исчезла из поля зрения, позиция Анкары, похоже, не изменится. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе знакового визита в Сирию, на встрече с Ахмадом аш-Шараа, ранее известным как Абу Мохаммад аль-Джолани, занял жёсткую позицию по отношению к возглавляемой курдами группировке.

"Она превратила регион в очаг террора с членами РПК и крайне левыми группами, прибывшими из Турции, Ирака, Ирана и Европы, - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам встречи. - Международное сообщество закрывает глаза на это беззаконие, потому что оно защищает его (от так называемого ИГ)".

Командующий SDF Мазлум Абди выразил обеспокоенность тем, что вакуум власти в Сирии и продолжающиеся боевые действия не позволяют его группировке проводить атаки и рейды на разрозненные "спящие ячейки" исламистов.