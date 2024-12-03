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Сирия: на фоне наступления антиправительственных сил погибли десятки мирных жителей

Север Идлиба. Сирия
Север Идлиба. Сирия Авторское право Ghaith Alsayed/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Ghaith Alsayed/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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В Сирии антиправительственные силы продолжают наступление на регулярные войска.Тысячи людей покинули свои дома. Среди мирного населения десятки погибших.

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По меньшей мере три мирных жителя погибли в результате авиаудара по больнице в сирийском Идлибе в понедельник. Об этом сообщила спасательная служба "Белые каски".

На фоне наступления повстанцев во главе с суннитской радикальной группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", правительственные войска усилили удары по удерживаемому боевиками городу Идлиб, а также по их позициям в Алеппо.

В минувшее воскресенье вооруженные группировки захватили большую часть Алеппо, включая международный аэропорт. На кадрах, снятых одним из бойцов, видно, как группа вооруженных людей входит во дворец, который, как считается, принадлежит президенту Сирии Башару Асаду.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что с 26 ноября в Сирии погибло по меньшей мере 44 мирных жителя, в том числе 12 детей. Повреждены объекты ключевой инфраструктуры, включая школы и больницы.

В связи с обострением гражданской войны в Сирии ЕС призывал стороны конфликта к деэскалации и обеспечению защиты гражданского населения. Также ЕС осудил авиаудары, наносимые Россией (которая поддерживает Асада) по густонаселенным районам Сирии.

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