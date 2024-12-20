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Центральный Банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Президент России Владимир Путин выступает на ежегодной пресс-конференции в Гостином дворе в Москве.
Президент России Владимир Путин выступает на ежегодной пресс-конференции в Гостином дворе в Москве. Авторское право Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Abby ChittyEuronews и AP
Опубликовано
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Решение ЦБ РФ сохранить базовую ставку стало неожиданностью и вызвало критику со стороны представителей бизнеса.

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Центральный Банк России сохранил базовую ставку на уровне 21%, несмотря на критику денежно-кредитной политики со стороны чиновников, банкиров и владельцев предприятий.

Это стало неожиданностью: банки и другие участники финансового рынка заложили рост ставки в свои прогнозы и стоимость своих продуктов.

Регулятор сохранил ключевую ставку на фоне высокой инфляции, вызванной военными расходами на войну Кремля в Украине, а также нехваткой рабочей силы.

Объясняя свои действия, ЦБ отметил, что видит в экономике более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке.

Russian Central Bank Chief Elvira Nabiullina holds a regular news briefing after the Bank's board meeting.
Russian Central Bank Chief Elvira Nabiullina holds a regular news briefing after the Bank's board meeting.AP/Russian Central Bank Press Office

Президент России Владимир Путин оказался в сложном положении, поскольку многие из тех, кто критикует данный шаг ЦБ, являются представителями Кремля. Несогласованность между главой государства и Центральным банком также становится все более очевидной

Владимир Путин, президент России: "Некоторые эксперты полагают, Центральный банк мог бы эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Да, Центральный банк начал это делать где-то летом, но, повторяю, эти эксперты считают, что это можно и нужно было сделать раньше".

Текущий уровень инфляции в России составляет 9,3%. Путин назвал этот показатель тревожным сигналом, однако в целом ситуацию счел "стабильной и надежной", заявив, что доходы россиян также растут.

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