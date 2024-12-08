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Башар Асад находится в Москве (российские госсми)

Башар Асад
Башар Асад Авторское право AP/SANA
Авторское право AP/SANA
By Panos Kitsikopoulos и Associated Press, ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьёй находится в России. Она предоставила им убежище. Об этом, ссылаясь на свои источники в Кремле, пишут российские СМИ.

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Взятие столицы Сирии Дамаска повстанцами ознаменовало падение династии Асадов, находившейся у власти более 50 лет.

На данный момент местонахождение Башара Асада, сложившего с себя полномочия в воскресенье, неизвестно. Ни один официальный источник об этом не сообщает. Только Министерство иностранных дел России объявило, что сирийский президент "ушёл в отставку" и "покинул страну".

Сирийское государственное телевидение в субботу опровергло информацию о том, что Асад уехал из Сирии, заявив, что президент остаётся в Дамаске и продолжает свою работу. Однако в воскресенье утром его телевещание было прервано сообщением на арабском языке "Сирийская революция победила, преступный режим Асада пал".

Днём ранее британская газета Telegraph писала, что семья Асада бежала в Россию, не уточнив, кто именно и в какой город. New York Times тоже сообщала, что Асад улетел из столицы в неизвестном направлении.

Глава Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдуррахман сказал агентству Associated Press, что Башар Асад сел на самолёт и покинул Дамаск в воскресенье утром, о чём также извещало агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных военных чиновников.

В тот момент, когда повстанцы осуществляли захват столицы, из аэропорта Дамаска вылетел самолёт ИЛ-76 без обозначения пункта назначения, по данным сайта FlightRadar24.com.

Ilyushin Il-76
Ilyushin Il-76euronews/flightradar24.com

Самолёт сначала летел на восток, к границе Сирии с Ираком, а затем направился на северо-запад, где, как предполагается, находится регион алевитов - сторонников Асада. Там же расположены военные базы России. Но после пролёта над Хомсом, который также находится под контролем антиправительственных сил, самолёт развернулся, а затем пропал с радаров. Это произошло примерно через час после взлёта. Ни один независимый источник не называет имён пассажиров на его борту.

Сирийские источники, по данным Reuters, озвучили два наиболее вероятных сценария: либо кто-то помешал работе системы слежения, либо самолёт был сбит. Если верить второму предположению, и Асад находился на борту, значит свергнутый президент погиб.

Недалеко от района, в котором ИЛ пропал с радаров, в городе Эль-Кусейр, находится база сирийских ВВС. Большую территорию там контролируют повстанцы, но неизвестно, есть ли их военное присутствие в районе местного аэоропорта. По имеющимся данным, самолёт терял высоту, и через минуту был на отметке 1600 футов, а скорость упала с 819 км/ч до всего 64 км/ч.

Embraer C5-SKY
Embraer C5-SKYeuronews/FlightRadar24.com

Единственный идентифицированный самолёт, покинувший Сирию в воскресенье утром, - это рейс Embargoed, который, судя по всему, вылетел из Абу-Даби в Хомс и снова вернулся в Абу-Даби. Но его отследили через несколько часов после того, как повстанцы вошли в Дамаск.

Дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что "не знает", находится ли Асад в стране.

Репортёр Axios Барак Равид написал в X, ссылаясь на израильский источник, что Асад вылетел на российскую базу в Сирии в полночь в субботу, намереваясь бежать в Россию.

Недавно избранный президентом США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth, что Асад "бежал из своей страны. Россия во главе с Владимиром Путиным, больше не хочет его защищать".

Издание The Wall Street Journal написало, что Асад прислушался к советам Египта и Иордании и уже находится в Москве вместе с семьёй.

Между тем, агентство Bloomberg предположило, что соглашение о так называемом добровольном изгнании может предусматривать переезд Асада сначала в район, находящийся под контролем правительственных войск, а затем в Тегеран.

Ни одно из этих предположений пока не было официально подтверждено.

Единственная официальная информация касательно судьбы Асада пришла из Москвы. Но и там не уточнили, где именно находится бывший президент Сирии.

"В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооружённого конфликта на территории Сирийской Арабской Республики, он принял рeшение остaвить прeзидентский пост и пoкинул стрaну, дав укaзание осущeствить перeдачу власти мирным путём", - заявили в МИД РФ, добавив, что "Россия не принимала участия в этих переговорах".

В полдень воскресенья стало известно, что сирийские боевики ворвались в резиденцию итальянского посла в Дамаске в поисках соратников Башара Асада. Послов и сотрудников там не было, известно, что они находятся в безопасном месте. Кроме того, повстанческие силы объявили комендантский час в столице Сирии до 5 утра понедельника. Эти действия можно расценить как попытку найти свергнутого президента или тех, кто знает о его местонахождении.

Дополнительные источники • FlightGlobal.com, FlightRadar24.com, Corriere della sera, Yeni Safak

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