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Башар Асад находится в Москве (российские госсми)

Тысячи людей вышли на улицы сирийских городов отпраздновать свержение режима Асада.
Тысячи людей вышли на улицы сирийских городов отпраздновать свержение режима Асада. Авторское право Ugur Yildirim/AP
Авторское право Ugur Yildirim/AP
By Надежда Дрямина
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Свергнутый президент Сирии Башар Асад вместе с семьёй находится в России. Она предоставила им политическое убежище. Об этом, ссылаясь на свои источники в Кремле, пишут российские СМИ.

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"Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", - цитирует ТАСС собеседника, не называя его имени.

Также ссылаясь на источники в Кремле, информагентства пишут, что лидеры сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических миссий на территории Сирии.

Сообщается, что Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в этой стране. Оно должно пройти в закрытом режиме.

Сирийцы тем временем празднуют свержение Башара Асада. Дамаск с минувшей ночи находится под контролем повстанцев. Они с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" во главе буквально за считанные дни (с 29 ноября) захватили ряд крупных городов страны, включая Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс.

На улицах столицы с утра воскресенья были слышны ликование, молитвы и выстрелы стреляющих в воздух. Люди ворвались в здание Минобороны и Минкульта. Президентский дворец, частная резиденция семьи Асадов, а также посольство Ирана разгромлены. Множатся сообщения о мародёрстве. Позже стало известно, что повстанцы объявили в Дамаске коменданский час с 16.00 по местному времени до как минимум утра понедельника.

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Теперь перед повстанцами стоит непростая задача по преодолению разногласий в стране, разорённой многолетней войной и по-прежнему разделенной между различными вооружёнными группировками. Боевики "Исламское государство" сохраняют активность в некоторых отдалённых районах. Поддерживаемая Турцией Сирийская национальная армия сражается с курдскими силами на севере страны. В воскресенье СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщали, о том, что СНА установила почти полный контроль над городом Манбидж.

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии в воскресенье заявила, что работает над созданием "переходного руководящего органа с полными исполнительными полномочиями", уточнив, что стремится к "стратегическому партнёрству в регионе и во всём мире".

Есть информация, что в Дамаск прибыл лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмед аль-Шараа.

Тем временем, израильские военные заняли буферную зону на Голанах с целью "обеспечения безопасности". Биньямин Нетаньяху объяснил это решение тем, что соглашение о прекращении огня с Сирией от 1974 года уже не действует.

Другие соседние страны - Иордан, Ливан и Ирак - закрыли все или почти все свои КПП на границе с Сирией.

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