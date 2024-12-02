Иран обещает помочь Асаду в борьбе с неожиданным наступлением повстанцев

РЕКЛАМА

В воскресенье сирийская армия провела серию контратак в городах Алеппо и Идлиб, чтобы оттеснить повстанцев, предпринявших неожиданное продвижение.

Сирийское государственное телевидение заявило, что за последние три дня правительственные войска уничтожили около 1000 повстанцев, не предоставив при этом доказательств и подробностей.

Повстанцы из сил сирийской оппозиции проезжают мимо брошенного бронетранспортера правительственной армии на шоссе на окраине Хан-Шейхуна, к юго-западу от Алеппо. Ghaith Alsayed/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Сирийская гражданская оборона, также известная как "Белые каски", группа, действующая в районах, удерживаемых оппозицией, заявила, что армия Асада начала совместные с российскими войсками контр-операции в двух городах.

По сообщениям, истребители ВВС Сирии и РФ нанесли удары по этим районам, в результате которых погибли по меньшей мере 18 человек и еще десятки получили ранения.

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС Минобороны России) сообщили, что "российские ВКС содействуют армии Сирии, выступающей на стороне правительства, в борьбе с повстанцами, которые ведут наступление на севере страны" в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.

Иран также был ключевым политическим и военным союзником Асада в затянувшейся гражданской войне. Визит министра иностранных дел Арагчи в Дамаск был призван подтвердить поддержку Тегераном Асада.

Иран, Россия и поддерживаемые ими региональные посредники помогли Асаду взять под контроль город с населением около 2 млн человек в 2016 году. Неустанная воздушная кампания, возглавляемая российскими военными самолетами, открыла войскам Асада путь к захвату города.

В среду коалиция повстанческих группировок во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS) провела внезапное нападение на крупнейший город Сирии и её экономическую столицу Алеппо. В результате нападения сирийские вооруженные силы были вынуждены временно отступить, ожидая подкрепления для нанесения ответного удара.

Повстанцы захватили большую часть Алеппо в субботу в результате внезапного наступления и теперь утверждают, что вошли в город Хама. Независимых подтверждений их заявлений не было.

Командир повстанцев полковник Хасан Абдулгани отдельно сообщил, что повстанцы также взяли под контроль Шейх Наджар к северо-востоку от города, военную академию Алеппо и полевой артиллерийский колледж к юго-западу.

Боец сирийской оппозиции стреляет в воздух в центре Алеппо, Сирия. Ghaith Alsayed/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Успех повстанцев поставил под сомнение готовность вооруженных сил президента Сирии Башара Асада. Стремительное и внезапное наступление происходит в то время, когда союзники Асада - Иран и поддерживаемые им группировки, а также Россия - заняты своими собственными конфликтами.

В понедельник Арагчи посетит Турцию, где встретится со своим коллегой Хаканом Фиданом, чтобы обсудить продолжающуюся эскалацию в Сирии.

Всплеск насилия происходит во время сильных политических потрясений на Ближнем Востоке. Израиль воюет с ХАМАС в секторе Газа и "Хезболлах" в Ливане, что угрожает привести к более широким региональным последствиям.

Возобновление насилия в Сирии также рискует вовлечь в конфликт две региональные державы. И у России, и у Турции есть свои интересы, которые нужно защищать, и обе стороны оказывают поддержку противоборствующим в Сирии силам.