В Москве ждут президента Ирана. Он подпишет договор о партнерстве

By Euronews

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Президент России Владимир Путин и глава Ирана Масуд Пезешкиан подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Это произойдет 17 января, подтвердили в пресс-службе Кремля.

Россия и Иран посылают свой сигнал Дональду Трампу

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве придет на смену устаревшему договору 2001 года и повысит уровень отношений Москвы и Тегерана в условиях их острого конфликта с Западом. Как сообщили российскому изданию “Ъ” иранские дипломатические источники, одним из приоритетов станет сотрудничество c Москвой в сфере безопасности и обороны. Россия и Иран сделают решающий шаг к сближению накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который не исключает войны с Ираном и нанесения ударов по ядерным объектам Исламской Республики.

О сроках подписания нового договора и общих целях двух стран ранее сообщила газета The Tehran Times. Избранный президентом в июле прошлого года после гибели в авиакатастрофе его предшественника Эбрахима Раиси, глава нового иранского правительства с первых дней пребывания у власти пошел на резкое сближение с Москвой и активизировал личные контакты с высшим руководством России.

отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе и помогут снизить санкционное давление, оказываемое на Иран и Россию со стороны Запада

Масуд Пезешкиан заверил делегацию во главе с Шойгу, что недавно сформированное иранское правительство «продолжит серьезно работать над повышением уровня двусторонних отношений с Россией». После переговоров с Шойгу на сайте иранского президента появилось заявление о том, что «отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе и помогут снизить санкционное давление, оказываемое на Иран и Россию со стороны Запада».

В октябре Масуд Пезешкиан принял участие в саммите БРИКС в Казани, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал российского лидера «своим другом».

Символичное назначение даты подписания Договора

Весьма символично, по мнению российских СМИ, что на протяжении многих месяцев согласовывавшие время подписания нового договора и сохранявшие неопределенность в этом вопросе Москва и Тегеран в итоге решили подписать его накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа (20 января). В период своего первого президентского срока в мае 2018 года Трамп принял решение об одностороннем выходе из «ядерного соглашения» с Ираном 2015 года. Его администрация ужесточила санкционное давление на Тегеран. Накануне возвращения в Белый дом Дональд Трамп дал понять, что займет гораздо более жесткую позицию по отношению к Ирану, чем уходящий президент Джо Байден. Так, в своем последнем интервью журналу Time избранный президент США не исключил возможности войны с Ираном.

В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила о том, что Дональд Трамп после вступления в должность рассматривает возможность нанесения превентивных авиаударов по Ирану с целью помешать созданию ядерного оружия в Исламской Республике.

Дроны в обмен на ядерные технологии

Чего ждать от более тесного сотрудничества Тегерана с Москвой? Как стало известно, в преддверие подписания Договора с тайными визитами в Россию неоднократно наведывался советник верховного лидера Ирана, который мог просить помощи в реализации ядерной программы. Не секрет, что Иран сильно пострадал в последнее время от действий Израиля и в результате свержения режима Башара Асада в Сирии.

Али Лариджани, старший советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, несколько раз прилетал в Россию для встреч с высокопоставленными чиновниками, пытаясь заручиться помощью в реализации ядерной программы и укреплении противовоздушной обороны, пишет The Times. Тегеран рассчитывает на усиление сотрудничества в ядерной сфере, где до сих пор Россия помогала лишь в обеспечении работы атомной АЭС, рассказали газете источники в западных разведслужбах. «Поскольку их стратегические отношения углубляются и Россия зависит от поставок иранских ракет и беспилотников, есть опасения, что Москва готова перейти ранее установленные ею красные линии в отношении иранской ядерной программы», – заявил The Times представитель западной разведки.