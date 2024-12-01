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Правительственные войска Сирии укрепили оборону на севере Хамы

В ходе неожиданного наступления повстанцы почти не встретили сопротивления
В ходе неожиданного наступления повстанцы почти не встретили сопротивления Авторское право Omar Albam/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Omar Albam/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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ВВС Сирии и России наносят удары по позициям и линиям снабжения вооруженных формирований.

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В воскресенье правительственные войска Сирии срочно перебросили подкрепление на север провинции Хама, чтобы оттеснить повстанцев, которые ранее захватили второй по величине город страны Алеппо в ходе неожиданного наступления в провинциях Алеппо и Идлиб во главе с военизированной исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (новое название группировки "Джебхат ан-Нусра" после расформирования).

В заявлении сирийского министерства обороны сообщается, что ВВС Сирии и России наносят удары по позициям и линиям снабжения повстанцев. Ведомство заявило об укреплении оборонительных рубежей на севере Хамы, ранее пообещав контратаку "с целью вернуть все регионы".

По данным сирийского государственного информационного агентства SANA и наблюдателей за ходом военных действий, армия за ночь оттеснила повстанцев в северной части провинции Хама.

Базирующаяся в Великобритании оппозиционная организация Syrian Observatory for Human Rights заявила, что правительственные подкрепления создали "сильную оборонительную линию" в северной части провинции Хама.

Силы повстанцев заявляют об ожесточенных боях в районе к северу от города Хама. Они также утверждают, что взяли под контроль Шейх Наджар, известный как промышленный район Алеппо на северо-востоке от него, военную академию Алеппо и полевое артиллерийское училище к юго-западу.

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Сирийское государственное телевидение заявило, что за последние три дня правительственные войска уничтожили около 1000 повстанцев, не предоставив при этом доказательств и подробностей. Сообщается, что погибли и получили ранения десятки сирийских военных.

В результате ночных авиаударов правительственных войск Сирии по Идлибу, бастиону оппозиционных вооруженных формирований, расположенному вблизи Хамы и в 65 километрах к юго-востоку от Алеппо, погибли по меньшей мере четыре мирных жителя и еще 54 получили ранения, сообщает сирийская организация гражданской обороны White Helmets, действующая в районах, контролируемых оппозицией. Сообщается, что в ударах также принимали участие ВВС России.

В воскресенье министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетит Дамаск. "Мы твердо поддерживаем правительство и войска Сирии", - заявил он.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что "Сирия намерена защищать свою территориальную целостность от террористов и их сторонников".

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