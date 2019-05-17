"Для Самы": о жизни в осаждённом Алеппо

Сирия. Алеппо. Из полуразрушенного войной города ведёт свой видеодневник молодая студентка.

За годы осады Ваад аль-Катиб сняла более 300 часов видеоматериалов. Многие из этих кадров вошли в документальный фильм под названием «Для Самы».

Ленту, снятую в соавторстве с британским режиссёром Эдвардом Уоттсом, зрители увидели на внеконкурсном спецпоказе 72-го Каннского кинофестиваля.

«Я просто хотела пролить свет на один очень важный момент. Люди – это не цифры и не числа. Это не просто фотографии. У каждого своя история жизни, семьи, есть мать и отец, есть воспоминания и будущее, в котором они хотели бы жить», - рассказывает сама героиня.

Любовь, брак, материнство, простые радости жизни обычных людей... Жизни, которая продолжается, под вой сирен и грохот разрывающихся снарядов.

Напомнить миру о человечности и попытаться изменить отношение к беженцам – такой целью задались авторы фильма.

«Многие люди говорят о беженце будто о каком-то недочеловеке. Я думаю, они забывают, что все мы, все европейские народы переживали однажды нечто подобное. Сегодня часто говорят: Ближний Восток – край, где много насилия. Но, знаете ли, Европа преподала миру, пожалуй, один из худших уроков, поведав ему о том, на какие злодеяния способен человек. Именном об этом рассказывает наш фильм», - поясняет режиссёр Эдвард Уоттс.

«Для Самы» – это послание маленькой дочке героини и новому поколению сирийцев, с надеждой на то, что в их будущем не будет войны.