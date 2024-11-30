NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
VKTelegramFlipboardZenOK RU
РЕКЛАМА

Сирийские войска и российская авиация отражают атаку повстанцев на Алеппо

При отражении атаки повстанцев на Алеппо погибли десятки сирийских военных
При отражении атаки повстанцев на Алеппо погибли десятки сирийских военных Авторское право AP Photo/Ghaith Alsayed
Авторское право AP Photo/Ghaith Alsayed
By Euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Сирийская армия перекрыла основные дороги, ведущие в город Алеппо и из него. При отражении атаки повстанцев погибли десятки военных

РЕКЛАМА

Сирийские правительственные войска впервые с 2016 года вступили в бой с повстанцами в крупнейшем городе страны Алеппо. А российские военные самолеты нанесли удары по позициям и линиям снабжения повстанцев на окраине мегаполиса. Об этом сообщили в субботу государственные СМИ.

Накануне повстанцы прорвали линии обороны правительственных войск в Алеппо и вошли в западный район города, не встретив особого сопротивления. Повстанцы начали неожиданное наступление в Алеппо и Идлибе в среду и захватили десятки деревень и городов, включая стратегически важный город к югу от Алеппо.

Жители Алеппо сообщают о столкновениях и перестрелках, некоторые спасаются бегством. Школы и государственные учреждения были закрыты, большинство людей оставались дома, пекарни продолжали работать.

В социальных сетях повстанцы были запечатлены возле цитадели Алеппо - средневекового дворца в старом центре города, одного из крупнейших в мире. На видео, снятых на мобильные телефоны, повстанцы беседуют с местными жителями, пытаясь заверить их, что не причинят вреда.

Главное командование ВС арабской республики сообщило, что при отражении атаки группировки "Джебхат ан-Нусра" за последние дни погибли и получили ранения десятки сирийских военных.

В субботу в утреннем шоу на государственном телевидении комментаторы заявили, что армейские подкрепления с помощью России отразят нападение "террористических групп", обвинив в поддержке их продвижения Турцию.

Российское государственное информационное агентство ТАСС процитировало слова Олега Игнасюка, представителя Министерства обороны РФ, координирующего действия в Сирии, о том, что российские военные самолеты нанесли удары по повстанцам, в результате которых было уничтожено более 400 боевиков.

Алеппо не подвергался атакам оппозиционных сил с тех пор, как они были вытеснены из восточных кварталов в 2016 году после изнурительной военной кампании, в которой сирийские правительственные войска поддерживались Россией, Ираном и союзными им группировками.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Эммануэль Макрон примет в Париже нового сирийского лидера Ахмеда аль-Шараа

Временный президент Сирии назначил переходное правительство

Ахмед аш-Шараа подписал временную конституцию Сирии сроком на пять лет