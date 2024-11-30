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Сирийские правительственные войска впервые с 2016 года вступили в бой с повстанцами в крупнейшем городе страны Алеппо. А российские военные самолеты нанесли удары по позициям и линиям снабжения повстанцев на окраине мегаполиса. Об этом сообщили в субботу государственные СМИ.

Накануне повстанцы прорвали линии обороны правительственных войск в Алеппо и вошли в западный район города, не встретив особого сопротивления. Повстанцы начали неожиданное наступление в Алеппо и Идлибе в среду и захватили десятки деревень и городов, включая стратегически важный город к югу от Алеппо.

Жители Алеппо сообщают о столкновениях и перестрелках, некоторые спасаются бегством. Школы и государственные учреждения были закрыты, большинство людей оставались дома, пекарни продолжали работать.

В социальных сетях повстанцы были запечатлены возле цитадели Алеппо - средневекового дворца в старом центре города, одного из крупнейших в мире. На видео, снятых на мобильные телефоны, повстанцы беседуют с местными жителями, пытаясь заверить их, что не причинят вреда.

Главное командование ВС арабской республики сообщило, что при отражении атаки группировки "Джебхат ан-Нусра" за последние дни погибли и получили ранения десятки сирийских военных.

В субботу в утреннем шоу на государственном телевидении комментаторы заявили, что армейские подкрепления с помощью России отразят нападение "террористических групп", обвинив в поддержке их продвижения Турцию.

Российское государственное информационное агентство ТАСС процитировало слова Олега Игнасюка, представителя Министерства обороны РФ, координирующего действия в Сирии, о том, что российские военные самолеты нанесли удары по повстанцам, в результате которых было уничтожено более 400 боевиков.

Алеппо не подвергался атакам оппозиционных сил с тех пор, как они были вытеснены из восточных кварталов в 2016 году после изнурительной военной кампании, в которой сирийские правительственные войска поддерживались Россией, Ираном и союзными им группировками.