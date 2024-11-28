Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Бывший британский солдат признан виновным в шпионаже в пользу Ирана

Фотография из архива: Британский полицейский несет вахту в Вестминстере, Лондон, 28 марта 2012 года.
Фотография из архива: Британский полицейский несет вахту в Вестминстере, Лондон, 28 марта 2012 года. Авторское право  Kirsty Wigglesworth/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Авторское право Kirsty Wigglesworth/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
Британские службы безопасности не знали о контактах Халифе с иранцами, пока он не связался с МИ-6 и не предложил поработать двойным агентом.

Бывший британский солдат был признан виновным в шпионаже в пользу Ирана. Приговор буден вынесен в начале года.

Дело Халифе привлекло внимание мировой общественности в сентябре 2023 года, когда он сбежал из тюрьмы Вандсворт, находясь под следствием. Он бежал, привязав себя к днищу грузовика для доставки еды, и три дня скрывался, прежде чем его в конце концов арестовали на берегу канала на северо-западе Лондона.

23-летний Дэниел Халифе обвиняется в нарушении британского Закона о государственной тайне, он признан виновным в сборе и передаче секретной информации иранским спецслужбам.

Прокуроры обвинили Халифе в "циничной игре": по данным следствия он передал иранской разведке большое количество секретных материалов ограниченного доступа, включая имена офицеров спецназа.

В ходе допросов Халифе признался, что поддерживал связь с представителями иранского правительства, по его словам, все это было частью уловки, чтобы в конечном итоге работать двойным агентом на Великобританию, и эту схему он разработал, посмотрев политический триллер "Родина" ("Homeland").

"Я хотел использовать свое прошлое для укрепления нашей национальной безопасности", - сказал Халифе присяжным во время судебного процесса. "Я думал, что мог бы стать Джеймсом Бондом или кем-то в этом роде, как идиот".

Фото обвиняемого предоставлено полицией
Фото обвиняемого предоставлено полицией AP Photo

Адвокаты заявили, что стремления Халифе были наивными и глупыми.

Судья Бобби Чима-Грубб сказала, что Халифе грозит "длительный срок лишения свободы", когда ему будет вынесен приговор в начале следующего года.

На суде Халифе признал себя виновным в побеге, но оспорил обвинения в шпионаже.

С него было снято обвинение в установке фальшивых бомб в военной казарме.

Игра дилетанта

Халифе поступил на службу в британскую армию в 16 лет и был направлен в Королевский корпус связи - подразделение связи, которое входит в состав войск, участвующих в боевых действиях, а также спецназа и разведывательных подразделений.

Ему сказали, что он не может поступить на службу в разведку, потому что его мать родом из Ирана.

По словам прокуроров, в 17 лет Халифе связался с человеком, имеющим отношение к иранской разведке, и начал передавать информацию. Он получил секретный допуск НАТО, когда в начале 2021 года принял участие в совместных учениях в Форт-Кавазосе в Техасе.

Сотрудники британских служб безопасности не знали о контактах Халифе с иранцами, пока он не связался с МИ-6, службой внешней разведки Великобритании, и не предложил поработать двойным агентом.

Халифе обратился в MI6 анонимно, заявив, что заслужил доверие своих иранских кураторов и что они вознаградили его, оставив в парке на севере Лондона сумку, в которой было 2000 долларов наличными (1895 евро).

По его словам, большинство материалов, которые он предоставил своим иранским кураторам, были выдуманной им информацией или документами, доступными в интернете, и не раскрывали никаких секретов британской армии.

Британская полиция заявила, что, хотя действия Халифе были "дилетантскими" и содержали элементы "фантазии", он нанес ущерб интересам Великобритании, предоставив Ирану "очень секретную" информацию.

Обвинение утверждает, что некоторые из армейских документов были подлинными, и использовали доказательства из мобильных телефонов Халифе, записок, которые он писал сам себе, и записей с камер наблюдения, чтобы показать, что он собирал и передавал секретную информацию. Они также установили, что он ездил в Турцию, чтобы встретиться со связным.

"Он тайно искал и получал копии секретной и чувствительной информации, которая, как он знал, была защищена, и передавал их лицам, которые, по его мнению, действовали от имени иранского государства", - сказала Бетан Дэвид из Королевской прокурорской службы. "Передача этой информации могла подвергнуть военнослужащих серьезному риску, а также нанести ущерб безопасности Соединенного Королевства".

