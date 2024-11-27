Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
"Выдача ордеров была абсурдной": Израиль подал апелляцию на решение МУС

Нетаньяху и Галант, иллюстрационное фото
Нетаньяху и Галант, иллюстрационное фото Авторское право  Abir Sultan/ABIR SULTAN
Авторское право Abir Sultan/ABIR SULTAN
By euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей
Поделиться статьей Close Button

В заявлении говорится, что если апелляция будет отклонена, это лишь "покажет друзьям Израиля в США и мире, насколько предвзят Международный уголовный суд по отношению к Израилю". МИД Франции заявил, что Нетаньяху не будет арестован по ордеру МУС на французской территории.

РЕКЛАМА

Израиль подал апелляцию на решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщила канцелярия Нетаньяху, подчеркнув, что апелляция "подробно показывает, насколько абсурдной была выдача ордеров на арест и насколько она не имеет никаких фактических или правовых оснований".

В заявлении также говорится, что если апелляция будет отклонена, это лишь "покажет друзьям Израиля в США и мире, насколько предвзят Международный уголовный суд по отношению к Израилю".

На прошлой неделе МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта, обвинив их в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с ведением войны против ХАМАС в Газе.

На время рассмотрения апелляции Израиль также обратился в МУС с просьбой приостановить исполнение этих двух ордеров на арест.

Между тем, ранее в в среду МИД Франции заявил, что Нетаньяху не будет арестован по ордеру МУС на французской территории. Во внешнеполитическом ведомстве объяснили, что Нетаньяху и другие действующие министры страны, не подписавшей Римский статут, пользуются иммунитетом.

Заявление последовало через несколько часов после установления перемирия между Израилем и ливанской группировкой "Хезболлах". Израильские СМИ Haaretz и Kan сообщили, что Израиль выставил это условие Франции для ее участия в соглашении о прекращении огня в Ливане.

Related

Обвинения МУС в военных преступлениях против Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта были решительно отвергнуты Израилем, где это назвали "позорным" и "антисемитским" шагом. Президент США Джо Байден назвал возмутительным выдачу ордеров на арест израильских политиков. "Что бы ни подразумевал МУС, между Израилем и ХАМАС нет никакого равенства. Мы всегда будем стоять на стороне Израиля", - заявил Байден.

