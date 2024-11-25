Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

G7 во Фьюджи и Ананьи: войны в Украине и Ближний Восток - приоритеты министров иностранных дел

Министры иностранных дел стран "Большой семерки", архивное фото
Министры иностранных дел стран "Большой семерки", архивное фото Авторское право  Domenico Stinellis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Domenico Stinellis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Isidoro Patalano
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Министры иностранных дел стран G7 встречаются в Фьюджи и Ананьи, чтобы обсудить основные международные вопросы. Дипломатический саммит - первый после переизбрания Дональда Трампа в Белый дом и последний при итальянском президенте.

РЕКЛАМА

Фьюджи и Ананьи на два дня станут театром международной дипломатии: сегодня и завтра здесь проходит встреча министров иностранных дел стран G7 под руководством министра Антонио Таяни. Нынешние дискуссии завершат министерские встречи G7 в рамках итальянского председательства перед передачей эстафеты Канаде.

Это вторая встреча министров иностранных дел стран G7, которая пройдет в Италии в 2024 году, и первый саммит после переизбрания Дональда Трампа в Белый дом. Первая встреча состоялась на Капри в апреле прошлого года.

Возвращение кандидата от республиканцев на один из самых важных постов в мире предвещает, по мнению многих, не слишком обнадеживающие сценарии, но для стран G7 важно продолжать поддерживать прочные связи с Вашингтоном.

Энтони Блинен встречается с Антонио Таяни на полях G7 на Капри, 17 апреля 2024
Энтони Блинен встречается с Антонио Таяни на полях G7 на Капри, 17 апреля 2024 AP Photo

"Соединенные Штаты остаются нашим главным союзником в деле обеспечения международной стабильности в мире", - заявил вице-премьер в понедельник на саммите в Брюсселе.

Таяни заявил, что ЕС необходимо играть ведущую роль на международном уровне и быть более самостоятельным, одновременно работая над тем, чтобы новая администрация Трампа сохраняла приверженность трансатлантическому партнерству.

В программе G7 в Лацио - важные международные вопросы. На пяти сессиях будут обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и серьезный гуманитарный кризис в Газе, политический баланс в Индо-Тихоокеанском регионе и война между Россией и Украиной.

Украина за столом G7. "Поддержка и близость к Киеву"

Именно министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха будет присутствовать на встрече во Фьюджи и Ананьи. Об этом глава Farnesina сообщил на прошлой неделе в кулуарах бизнес-форума Италия-Украина.

"Через тысячу дней после начала российского вторжения, когда десятки тысяч людей погибли на обоих фронтах из-за злого выбора президента Владимира Путина, мы как страна, председательствующая в G7, хотели бы способствовать декларации поддержки и близости к Киеву со стороны глав правительств", - сказал вице-премьер по завершении форума в прошлую среду.

"Мы являемся свидетелями очень жестокого российского наступления и уверены, что эта близость к украинскому народу очень важна", - добавил он.

Итальянское председательство намерено подтвердить"полную поддержку G7 Киеву в военном, политическом, экономическом и финансовом плане. Она направлена на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира" в связи с Конференцией по восстановлению Украины, которая состоится в июле 2025 года в Риме.

Кризис в секторе Газа тоже "приоритетный".

Также большое внимание уделяется ситуации на Ближнем Востоке. По данным ООН, число семей в лагерях беженцев в секторе Газа, которые не могут позволить себе больше одного обеда в день, "резко увеличивается". Это говорит о том, по мнению ООН, что десятки людей страдают от голода.

Серьезная гуманитарная ситуация, сложившаяся за последний год после теракта со стороны боевиков террористической группировки ХАМАС 7 октября 2023 года, и напряженность в отношениях между Израилем и Ливаном требуют от государств особого внимания.

По словам заместителя премьер-министра, "кризис в регионе является приоритетом итальянского председательства в G7".

Мы должны поддерживать открытый диалог со всеми сторонами, просить их проявлять сдержанность и добиваться прекращения огня в Газе и Ливане, а также освобождения заложников".

Очереди за продовольствием в лагере Дейр-аль-Балах, Газа, 21 ноября 2024
Очереди за продовольствием в лагере Дейр-аль-Балах, Газа, 21 ноября 2024 AP Photo

Антонио Таяни настаивает на гуманитарной ситуации и необходимости продолжать поддерживать миссию Unifil. Для Фарнезины необходимо "продвигать надежные политические горизонты для региона, которые гарантируют мир и безопасность, в перспективе "два народа, два государства".

Цель министров из Италии, Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки - укрепить роль G7 в содействии международной стабильности и поиске решений глобальных кризисов.

В работе группы примут участие председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также планируется обсудить стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, торговлю с Китаем и ситуацию в Грузии после недавних выборов.

По мнению министра иностранных дел Италии, необходимо "поддерживать конструктивный диалог с грузинскими властями и в то же время требовать ясности в отношении нарушений, о которых сообщалось во время голосования".

Заседания завершатся во вторник днем пресс-конференцией, на которой будут представлены итоговые заявления.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Нефть и средства ПВО: чем Россия рассчитывается за северокорейских солдат

Канадское правительство вмешалось, чтобы положить конец забастовке Air Canada, затронувшей более 100 000 пассажиров

Канада и Мальта заявили, что признают государство Палестина