РЕКЛАМА

Фьюджи и Ананьи на два дня станут театром международной дипломатии: сегодня и завтра здесь проходит встреча министров иностранных дел стран G7 под руководством министра Антонио Таяни. Нынешние дискуссии завершат министерские встречи G7 в рамках итальянского председательства перед передачей эстафеты Канаде.

Это вторая встреча министров иностранных дел стран G7, которая пройдет в Италии в 2024 году, и первый саммит после переизбрания Дональда Трампа в Белый дом. Первая встреча состоялась на Капри в апреле прошлого года.

Возвращение кандидата от республиканцев на один из самых важных постов в мире предвещает, по мнению многих, не слишком обнадеживающие сценарии, но для стран G7 важно продолжать поддерживать прочные связи с Вашингтоном.

Энтони Блинен встречается с Антонио Таяни на полях G7 на Капри, 17 апреля 2024 AP Photo

"Соединенные Штаты остаются нашим главным союзником в деле обеспечения международной стабильности в мире", - заявил вице-премьер в понедельник на саммите в Брюсселе.

Таяни заявил, что ЕС необходимо играть ведущую роль на международном уровне и быть более самостоятельным, одновременно работая над тем, чтобы новая администрация Трампа сохраняла приверженность трансатлантическому партнерству.

В программе G7 в Лацио - важные международные вопросы. На пяти сессиях будут обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и серьезный гуманитарный кризис в Газе, политический баланс в Индо-Тихоокеанском регионе и война между Россией и Украиной.

Украина за столом G7. "Поддержка и близость к Киеву"

Именно министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха будет присутствовать на встрече во Фьюджи и Ананьи. Об этом глава Farnesina сообщил на прошлой неделе в кулуарах бизнес-форума Италия-Украина.

"Через тысячу дней после начала российского вторжения, когда десятки тысяч людей погибли на обоих фронтах из-за злого выбора президента Владимира Путина, мы как страна, председательствующая в G7, хотели бы способствовать декларации поддержки и близости к Киеву со стороны глав правительств", - сказал вице-премьер по завершении форума в прошлую среду.

"Мы являемся свидетелями очень жестокого российского наступления и уверены, что эта близость к украинскому народу очень важна", - добавил он.

Итальянское председательство намерено подтвердить"полную поддержку G7 Киеву в военном, политическом, экономическом и финансовом плане. Она направлена на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира" в связи с Конференцией по восстановлению Украины, которая состоится в июле 2025 года в Риме.

Кризис в секторе Газа тоже "приоритетный".

Также большое внимание уделяется ситуации на Ближнем Востоке. По данным ООН, число семей в лагерях беженцев в секторе Газа, которые не могут позволить себе больше одного обеда в день, "резко увеличивается". Это говорит о том, по мнению ООН, что десятки людей страдают от голода.

Серьезная гуманитарная ситуация, сложившаяся за последний год после теракта со стороны боевиков террористической группировки ХАМАС 7 октября 2023 года, и напряженность в отношениях между Израилем и Ливаном требуют от государств особого внимания.

По словам заместителя премьер-министра, "кризис в регионе является приоритетом итальянского председательства в G7".

Мы должны поддерживать открытый диалог со всеми сторонами, просить их проявлять сдержанность и добиваться прекращения огня в Газе и Ливане, а также освобождения заложников".

Очереди за продовольствием в лагере Дейр-аль-Балах, Газа, 21 ноября 2024 AP Photo

Антонио Таяни настаивает на гуманитарной ситуации и необходимости продолжать поддерживать миссию Unifil. Для Фарнезины необходимо "продвигать надежные политические горизонты для региона, которые гарантируют мир и безопасность, в перспективе "два народа, два государства".

Цель министров из Италии, Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки - укрепить роль G7 в содействии международной стабильности и поиске решений глобальных кризисов.

В работе группы примут участие председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также планируется обсудить стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, торговлю с Китаем и ситуацию в Грузии после недавних выборов.

По мнению министра иностранных дел Италии, необходимо "поддерживать конструктивный диалог с грузинскими властями и в то же время требовать ясности в отношении нарушений, о которых сообщалось во время голосования".

Заседания завершатся во вторник днем пресс-конференцией, на которой будут представлены итоговые заявления.