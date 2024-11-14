Жордан Барделла написал 300 страниц о своей жизни

РЕКЛАМА

Сотни протестующих: так отреагировали в Брюсселе на приезд лидера французского ультраправого "Нацобъединения" Жордана Барделла. Он прибыл в столицу Бельгии для презентации своей книги "То, что то я ищу".

Критики отметили, что его произведение не является ни манифестом, ни политической программой. Это - 300-страничная автобиография, в которой Барделла рассказывает о своем пути - от детства в парижском пригороде Сен-Дени до стремительного политического взлета.

Акцию протеста против приезда Барделла организовали бельгийские антифашисты.