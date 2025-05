Демократы: "Самое большое бремя поражения лежит на президенте Байдене"

Президент США Джо Байден прибывает на самолете Air Force One на базу ВВС Национальной гвардии штата Делавэр в Нью-Касле, штат Дели, в субботу, 2 ноября 2024 года. - Авторское право Manuel Balce Ceneta/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Авторское право Manuel Balce Ceneta/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.