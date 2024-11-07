Демократы: "Самое большое бремя поражения лежит на президенте Байдене"

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"Самое большое бремя этого поражения лежит на президенте Байдене", - заявил Эндрю Янг, который в 2020 году боролся с Джо Байденом за выдвижение от Демократической партии, а затем поддержал Харрис.

Избранный в 2020 году, 46-й презиент США добивался переизбрания, несмотря на относительно низкие рейтинги и беспокойство по поводу его преклонного возраста. 81-летний кандидат выбыл из гонки за несколько месяцев до голосования после провальных теледебатов против Трампа и растущего давления со стороны собственной партии.

Высокопоставленные демократы, включая бывшего президента Барака Обаму и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, подталкивали его к выходу. Но Джо Байден в течение нескольких месяцев отказывался уйти в отставку, настаивая, что готов баллотироваться, несмотря на опросы, показывавшие, что избиратели считают его слишком старым.

"Если бы он ушел в отставку в январе, а не в июле, мы могли бы оказаться совсем в другом месте", - убеждён Эндрю Янг.

Высокопоставленные демократы, включая трех советников кампании Харрис, выразили недовольство тем, что Байден не отказался от участия в выборах раньше.

Выступая на условиях анонимности, они сказали, что у Харрис, которая возглавила кампанию всего за 107 дней до выборов, было мало времени, чтобы выйти из тени Байдена и провести самостоятельную кампанию.

По их словам, если бы Байден ушел в отставку раньше, партия смогла бы провести праймериз. Это позволило бы разным кандидатам побороться за пост главного выдвиженца, заложив основу для более яркой кампании.

Опросы, опубликованные после голосования, показали, что ряд представителей американской общественности обеспокоены высокой инфляцией и иммиграционной системой, возлагая на правительство Байдена вину за резкий рост расходов его администрации.

Старший советник Харрис Дэвид Плоуфф в своем сообщении на сайте X не стал возлагать вину на Байдена, но назвал результаты выборов "сокрушительным поражением".

По его словам, кампания Харрис "выкапывалась из глубокой ямы, но недостаточно".

Сторонники Камалы Харрис, присутствовавшие на её выступлении по итогам выборов, заявили, что ей необходимо было дать больше времени, чтобы донести свою позицию до избирателей.

"Я думаю, это бы многое изменило", - считает Джерушаталла Паллай, студентка Говардского университета, альма-матери Харрис.

В четверг Джо Байден должен прокомментировать результаты президентских выборов. Ранее он похвалил Харрис за проведение "исторической кампании в чрезвычайных обстоятельствах".

Сам он вывел США из пандемии Covid-19, в числе его ключевых достижений - мобилизация международной поддержки Украины и принятие соглашения об инфраструктуре на триллион долларов.

Его соперник-республиканец Дональд Трамп во второй раз займет Белый дом через четыре года после того, как покинул его. Трамп пообещал свернуть многие из приоритетных направлений политики Байдена и радикально перестроить федеральное правительство.

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Его партия будет контролировать Белый дом и Сенат, набрав комфортное количество голосов Коллегии выборщиков.

В среду Трамп также стал первым кандидатом от республиканцев, победившим в народном голосовании за последние 20 лет, после того как ему удалось заручиться широкой поддержкой, в частности, среди латиноамериканских избирателей. Он также увеличил свой перевес среди молодых избирателей и женщин.