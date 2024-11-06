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Опросы: на первом месте демократия, затем – экономика. Что волнует американских избирателей?

35% американских избирателей считают демократию главной темой выборов.
35% американских избирателей считают демократию главной темой выборов. Авторское право Madison Willis/AP
Авторское право Madison Willis/AP
By Gerardo FortunaJorge Liboreiro
Опубликовано
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Сторонники Харрис считают главной темой гонки состояние американской демократии, в то время как избиратели Трампа отдают предпочтение экономике. А вот "геополитикой" не интересуется, похоже, никто.

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Результаты экзитполов, которые появляются в американских СМИ, позволяют судить о настроениях избирателей.

По данным NBC, 35% пришедших на участки назвали главной темой кампании демократию, а 31% – экономику.

Среди других ключевых вопросов – репродуктивные права (14%) и иммиграция (11%), а внешняя политика вызвала озабоченность лишь у 4%, даже на фоне продолжающихся войн в Украине и на Ближнем Востоке.

Хотя эти опросы не являются окончательными, они помогают сформировать представление о ключевых проблемах избирателей.

Сторонники Харрис больше всего интересуются состоянием демократии (58%) и правом на аборт (22%), в то время как сторонники Трампа отдают предпочтение экономике (49%) и вопросам иммиграции (21%).

И мужчины, и женщины сходятся в том, что американская демократия – главное, что стоит на кону. Это может сыграть на руку Камале Харрис, которая неоднократно обвиняла своего соперника в том, что он "представляет прямую угрозу" давно существующей системе сдержек и противовесов.

"В целом, настроение пессимистичное: Около трех четвертей избирателей негативно относятся к тому, как идут дела в стране, в том числе 29% заявили, что они откровенно недовольны", – пишет NBC.

Чем отличаются американские экзитполы?

Американские экзитполлы значительно отличаются от практики, распространенной в Европе. В отличие от стран ЕС, которые часто ждут закрытия избирательных участков, чтобы опубликовать первые данные о результатах голосования, в США результаты опросов избирателей публикуются СМИ ещё до окончания голосования во всех штатах.

В США экзитполлы проводятся примерно на 500 избирательных участках, но эти исследования также дополняются телефонными опросами, чтобы узнать мнение тех, кто проголосовал досрочно или по почте.

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У людей спрашивают, за кого они голосовали, а также узнают их мнение по основным темам избирательной кампании, включая аборты, иммиграцию, преступность, экономику и дискриминацию по расовому признаку.

Учитываются такие характеристики, как возраст, пол, этническая принадлежность и уровень образования опрошенных.

Наиболее часто используются опросы на выходе с избирательных участков, проводимые компанией Edison Research по заказу крупнейших телеканалов, включая CNN, ABC, CBS и NBC.

Выборка для каждого штата составляет от 1 500 до 2 500 респондентов, в общей сложности в опросе участвуют около 20 000 избирателей по всей территории США.

Ночь выборов на Euronews:

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