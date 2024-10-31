Селидово перешло под контроль российских войск на фоне интенсивных боёв в Донбассе

Российские войска захватили ещё три населённых пункта в Донецкой области Украины, в том числе город Селидово, который в последние несколько недель подвергался мощному натиску армии РФ, сообщает украинский интерактивный проект DeepState, работающий на основе открытых источников разведданных.

В четверг Генштаб ВСУ в своём регулярном ежедневном отчёте утверждает, что россияне попытались прорвать оборону на Покровском фронте, в частности в районе Селидова, но были отбиты.

Селидово служило важным плацдармом для украинских войск из-за его расположения к югу от стратегического узла Покровска.

Вопрос в том, удалось ли украинским военным вовремя отступить из Селидова, чтобы не оказаться в ловушке, и открывает ли россиянам взятие города южный путь к Покровску?

Ранее Минобороны Великобритании заявило, что темпы продвижения российских войск в сторону Покровска значительно замедлились с тех пор, как армия РФ активизировала наступление на Селидово в начале октября.

В своей обновлённой сводке на основе разведданных ведомство сообщило, что Москва, скорее всего, намерена использовать трассу E50, соединяющую Селидово и Покровск, в качестве запасного пути продвижения к Покровску.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что сосредоточенность Москвы на укреплении своих позиций в Селидове угрожает способности российских сил поддерживать значимое наступление непосредственно на Покровск – главный приоритет Кремля в этом районе.

Захват Селидова, вероятно, истощил российские силы и, снизил их боеспособность.

Военные обозреватели указывают на то, что с сентября российские войска значительно активизировали наступление и продвигаются самыми быстрыми темпами за долгое время.

Российское командование, вероятно, приказало значительно увеличить темп механизированных атак до наступления осенней распутицы, предположили в ISW.