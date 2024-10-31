Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Селидово перешло под контроль российских войск на фоне интенсивных боёв в Донбассе

Российские солдаты поднимают флаг РФ на крышу здания в Селидове после его захвата, 30 октября 2024 года.
Российские солдаты поднимают флаг РФ на крышу здания в Селидове после его захвата, 30 октября 2024 года. Авторское право  AP/Russian Defense Ministry Press Service
Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
By Sasha Vakulina
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

По сообщениям, российские войска захватили ещё три населённых пункта на востоке Украины на фоне стремления Москвы установить контроль над всей Донецкой областью.

Российские войска захватили ещё три населённых пункта в Донецкой области Украины, в том числе город Селидово, который в последние несколько недель подвергался мощному натиску армии РФ, сообщает украинский интерактивный проект DeepState, работающий на основе открытых источников разведданных.

В четверг Генштаб ВСУ в своём регулярном ежедневном отчёте утверждает, что россияне попытались прорвать оборону на Покровском фронте, в частности в районе Селидова, но были отбиты.

Селидово служило важным плацдармом для украинских войск из-за его расположения к югу от стратегического узла Покровска.

Вопрос в том, удалось ли украинским военным вовремя отступить из Селидова, чтобы не оказаться в ловушке, и открывает ли россиянам взятие города южный путь к Покровску?

Ранее Минобороны Великобритании заявило, что темпы продвижения российских войск в сторону Покровска значительно замедлились с тех пор, как армия РФ активизировала наступление на Селидово в начале октября.

В своей обновлённой сводке на основе разведданных ведомство сообщило, что Москва, скорее всего, намерена использовать трассу E50, соединяющую Селидово и Покровск, в качестве запасного пути продвижения к Покровску.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что сосредоточенность Москвы на укреплении своих позиций в Селидове угрожает способности российских сил поддерживать значимое наступление непосредственно на Покровск – главный приоритет Кремля в этом районе.

Захват Селидова, вероятно, истощил российские силы и, снизил их боеспособность.

Военные обозреватели указывают на то, что с сентября российские войска значительно активизировали наступление и продвигаются самыми быстрыми темпами за долгое время.

Российское командование, вероятно, приказало значительно увеличить темп механизированных атак до наступления осенней распутицы, предположили в ISW.

Дополнительные источники • ISW, UK Defence ministry

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

США: около 8000 солдат из КНДР готовы сражаться с ВСУ. Зеленский осудил "нулевую" реакцию Запада

Российские войска усиливают давление на Селидово

Битва за Покровск: армия РФ наступает с двух сторон