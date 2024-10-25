ЦАХАЛ нанес удар по Хан-Юнису, сообщается о десятках убитых и пострадавших палестинцев

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В Хан-Юнисе, расположенном на юге сектора Газа результате израильского авиаудара в ночь на пятницу погибли не менее 38 человек. Десятки получили ранения. Об этом заявил минздрав Газы подконтрольный ХАМАС.

Сообщается, что израильская авиация и артиллерия в течение примерно двух часов интенсивно обстреливали ряд кварталов в южной и восточной частях Хан-Юниса. По словам очевидцев, многие палестинские семьи были вынуждены покинуть свои дома в этих районах и бежать в западном направлении из-за атак ЦАХАЛ.

На момент поступления этой информация Армия обороны Израиля не прокомментировала эти удары.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен в Лондоне провел переговоры с с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати.

В британскую столицу Блинкен прибыл после тура по Ближнему Востоку. Он посетил Израиль, Саудовскую Аравию и Катар в рамках дипломатических усилий по достижению перемирия в Газе.