Израиль нанес авиаудары по Ирану и заявил, что "миссия ЦАХАЛ завершена"

By Euronews и AP

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ЦАХАЛ минувшей ночью нанес удар по Ирану. В Израиле сообщают, что было несколько волн атак, а удары наносили более 100 самолетов, включая истребители F-35.

По данным западных источников, были атакованы военные цели, но не ядерные или нефтяные объекты. В Израиле пишут, что атакованы "десятки стратегических военных объектов", включая заводы по производству ракет и беспилотников.

Иранские официальные новостные агентства опубликовали кадры работы ПВО с перехватом ракет. По их данным, были атакованы военные центры в районах Тегерана, Хузестана и Илама. При этом было заявлено, что почти все ракеты были перехвачены, а нанесенный ущерб был "ограниченным". Позже было заявлено о гибели двух военнослужащих.

Подтверждения данных о погибших и пострадавших, а также нанесенном ущербе из независимых источников нет. В Иране пригрозили, что любая утечка информации, включая публикация видео с последствиями ударов, грозит тюремным сроком до 10 лет.

Власти Израиля позже официально подтвердили, что удары по иранским военным объектам были осуществлены в качестве ответа на иранскую ракетную атаку 1 октября.

"Мы завершили нанесение ответного удара за нападения Ирана на Израиль. Мы осуществили целенаправленные и точные атаки на военные объекты в Иране и предотвратили непосредственные угрозы государству Израиль.

Миссия ЦАХАЛа завершена. Если режим в Иране совершит ошибку и начнет новый виток эскалации – мы будем обязаны отреагировать", - заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Израильский удар стал первым столь масштабным обстрелом территории Ирана со стороны иностранного государства после окончания войны с Ираком в 80-е годы.

Первоначально в качестве возможных целей атаки рассматривались ядерные объекты и нефтяные сооружения, но в середине октября администрация Байдена получила от Израиля заверения в том, что он не будет наносить удары по таким целям, что стало бы более серьезной эскалацией конфликта.

"Режим в Иране и его прокси в регионе неустанно атакуют Израиль с 7 октября, включая прямые атаки с иранской территории, - заявил Хагари. - Как и любая другая суверенная страна в мире, государство Израиль имеет право и обязанность ответить".

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид раскритиковал довольно сдержанный удар ЦАХАЛ, заявив, что Тегеран "является главой «Оси зла» и должен заплатить высокую цену за свою агрессию".

"Решение не атаковать стратегические и экономические объекты в Иране было неправильным. Мы могли и должны были потребовать от Ирана гораздо более высокую цену", - заявил Лапид.

РЕАКЦИЯ США

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что администрация считает, что израильская операция должна "закрыть" прямые военные столкновения между Израилем и Ираном, и сказал, что другие союзники с этим согласны.

По словам чиновника, президент Соединенных Штатов Джо Байден получал информацию о ходе операции Израиля, подчеркнув при этом, что США не причастны к нападению.

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Чиновник, который общался с журналистами на условиях анонимности в соответствии с правилами, установленными Белым домом, сказал, что операция Израиля "была масштабной, целенаправленной и точной".

В Пентагоне отметили, что глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин созвонился со своим израильским коллегой Йоавом Галантом после атаки, и в разговоре с ним подтвердил "твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности и праву Израиля на самооборону".

В Пентагоне также отметили, что Вашингтон намерен не допустить расширения конфликта.

Израиль и Иран являются непримиримыми врагами со времен исламской революции 1979 года. Израиль считает Иран экзистенциальной угрозой, ссылаясь на призывы его лидеров к уничтожению Израиля, поддержку антиизраильских боевиков и ядерную программу страны.

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Во время многолетней "теневой" войны в результате предполагаемых израильских операций погибли ведущие иранские ученые-ядерщики, а иранские ядерные установки были взломаны или саботированы.

Между тем, Иран обвиняют в серии нападений на морские суда на Ближнем Востоке в последние годы, которые позже переросли в нападения контролируемых Тегераном повстанцев-хуситов на суда, проходящие по Красному морю.