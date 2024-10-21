В США умер оппонент Эрдогана Фетхуллах Гюлен

Турецкий общественный и религиозный деятель Фетхуллах Гюлен, который, по мнению Анкары, стоял за неудавшимся переворотом 2016 года, умер в США, где он жил с конца 1990-х годов.

Бывший исламский проповедник скончался в Пенсильвании в возрасте 83 лет , говорится в сообщении, распространённом на аккаунтах в соцсетях, связанных с движением Гюлена "Хизмет".

Согласно информации, опубликованной на портале его соратников Herkul.org, Гюлен скончался в больнице, смерть была констатирована 20 октября в 21:20. Как сообщается, "его врачи сделают заявление в ближайшее время".

Позже новость о смерти передали и главные турецкие СМИ.

При жизни Гюллена называли вторым по влиятельности человеком в Турции после президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Ему удалось создать мощное исламское движение, которое насчитывает миллионы сторонников по всему миру.

Первое дело против организации было возбуждено в 1999 году. В обвинительном заключении члены "Хизмет" и её лидер Гюлен обвинялись в "создании незаконной организации с целью изменения конституционной системы и замены её государством, основанным на исламских принципах".

В 2013 году, после ухудшения отношений с правящей "Партией справедливости и развития" и особенно после попытки переворота 15 июля 2016 года, многие сторонники проповедника были отправлены в тюрьму.

Самого Гюлена признали "главарём террористической организации", все последние годы Турция безуспешно добивалась от США его экстрадиции.

Проповедник отрицал свою причастность к путчу.