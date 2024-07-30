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Эрдоган призвал остановить "геноцид, жестокость и варварство" Израиля в Газе

Турецкие солдаты маршируют на параде в Стамбуле
Турецкие солдаты маршируют на параде в Стамбуле Авторское право AP Photo/Emrah Gurel
Авторское право AP Photo/Emrah Gurel
By Euronews
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Ранее президент Турции пригрозил вводом турецких войск в Израиль, "точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию".

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал остановить "геноцид, жестокость и варварство" Израиля, пока не стало слишком поздно. Об этом он заявил на встрече с руководителями региональных филиалов правящей Партии спреведливости и развития.

"Газа сегодня превратилась в крупнейший в мире лагерь смерти. Государство Израиль представляет угрозу не только для Палестины и Ливана, но и всего человечества. Геноцид [Израиля], эту жестокость и варварство необходимо немедленно остановить, пока не стало слишком поздно. Сколько еще тысяч детей должно умереть, чтобы увидеть, что агрессивная политика Израиля несет угрозу всему региону?" - сказал президент Турции.

Отношения между Израилем и Турцией с каждым днем становятся все напряженнее.

Ранее министр иностранных дел Израиля призвал НАТО исключить Турцию после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что его страна может войти в Израиль, как она в прошлом вошла в Ливию и Нагорный Карабах.

"В свете угроз президента Турции Эрдогана вторгнуться в Израиль и его опасной риторики министр иностранных дел Исраэль Кац поручил дипломатам... срочно взаимодействовать со всеми членами НАТО, призвав к осуждению Турции и потребовав ее исключения из регионального альянса", — заявили в министерстве.

Эрдоган, яростный критик войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа, заявил в своей речи  в воскресенье: "Мы должны быть очень сильны, чтобы Израиль не мог делать эти нелепые вещи с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать с ними то же самое".

Он не уточнил, какого рода вмешательство подразумевается.

При этом Кац сравнил Эрдогана с бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном и намекнул на его трагическую судьбу (он был арестован и казнен в 2006 году).

"Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Он должен помнить, что там произошло и чем это закончилось", — заявил Кац.

В свою очередь МИД Турции выступило с заявлением, в котором сравнило премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гильтером.

"Точно так же, как геноцидный Гитлер встретил свой конец, так же постигнет свой конец и геноцидный Нетаньяху", — говорится в заявлении.

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