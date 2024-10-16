"Война может закончиться в следующем году": Зеленский представил план победы

В среду президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил свой план победы, который состоит из 5 пунктов и 3 тайных протоколов.

Зеленский заявил, что Украина и её партнеры должны вместе изменить обстоятельства так, чтобы война закончилась "принуждением РФ к миру".

"Первый пункт (и очень важный) - это приглашение в НАТО. Сейчас. Это определенность, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности", — сказал Зеленский.

Второй пункт плана - оборона, в него входит тайное приложение. Третий пункт - сдерживание российской агрессии, который также содержит тайное приложение для союзников. Четвертый пункт - стратегически-экономический потенциал Украины, с тайным приложением для союзников. Пятый пункт рассчитан на послевоенное время.

"Если война России против Украины завершится на Саммите мира и на основе международного права, это убедит других потенциальных агрессоров не развязывать другие войны.

И если же Путин достигнет своих безумных целей - геополитических, военных, идеологических и экономических, то это создаст непреодолимое впечатление у других потенциальных агрессоров, в частности в регионе Залива, в Индо-Тихоокеанском регионе и в Африке, что захватнические войны могут быть выгодными и для них тоже.", — сказал Зеленский.

President Zelensky announced the Victory Plan in the Verkhovna Rada. Main:



Invitation of Ukraine to NATO even before the end of the war. According to Zelenskyi, this will be a "proof of determination" and will show how the partners see Ukraine in the "security architecture".… pic.twitter.com/wzO4O3m5bZ — Ukraine Front Line (@EuromaidanPR) October 16, 2024

По словам Зеленского, второй пункт - "это необратимое укрепление украинской обороны против агрессора".

"Это реалистично - защищать наши позиции на поле боя в Украине и одновременно обязательно возвращать войну на территорию России, чтобы россияне чувствовали, что такое война, и, несмотря на российскую пропаганду, начинали разворачивать ненависть в сторону Кремля. Мы не наивны. Украина не верит и не поверит, что большинство россиян осознает действительно глубину морального падения их государства. Но они должны почувствовать падение российской армии. И это будет проигрышем их идеологии войны", - заявил Зеленский.

Благодаря Курской операции мы увидели, что Путин не имеет достаточно силы, чтобы держаться, когда мы давим, действительно давим крепко Владимир Зеленский президент Украины

Владимир Зеленский отметил, что есть четкий перечень вооружения, способного обеспечить необходимую численность украинских войск. Реализация этого пункта предусматривает дальнейшие действия Сил обороны на обозначенных территориях России, укрепление украинских позиций и уничтожение наступательного потенциала России на оккупированных территориях.

В рамках сдерживания российской агрессии против Украины, Зеленский предлагает разместить на территории страны "комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России и который сузит, максимально сузит вариативность действий России до таких перспектив: или присоединиться к честному дипломатическому процессу для справедливого завершения войны, или гарантированно потерять возможность продолжить агрессивную войну в результате применения Украиной предоставленного пакета сдерживания согласно определенным военным целям России".

В рамках четвертого пункта плана Украина предлагает своим стратегическим партнерам специальное соглашение о совместной защите критически важных ресурсов страны, а также совместном инвестировании и использовании этого экономического потенциала.

Пятый пункт, рассчитанный на послевоенный период, предполагает, если партнеры согласятся, замену части американских военных контингентов, размещенных в Европе, на украинские подразделения, которые получили реальный опыт ведения современной войны, применения западного оружия и сотрудничества с войсками НАТО.

"Этот украинский опыт должен быть использован для укрепления обороны всего Альянса и обеспечения безопасности в Европе. Это достойная миссия для наших героев", — подытожил Владимир Зеленский.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "эфемерным" план Зеленского.

"Столько недель ведется речь о некоем эфемерном мирном плане - скорее всего это тот же план американцев воевать с нами до последнего украинца, который Зеленский закамуфлировал и назвал "мирным планом". Какого-то иного плана там нет. Но может быть иной план, который может быть действительно мирным: это осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую он проводит", - заявил Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Зеленского подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.

"Следующий пункт укрепления украинской обороны: этого Зеленский собирается достичь, как он сказал, точечными операциями в определенных местах... Каким образом он хочет этого достичь? Это вообще смешно говорить: через нанесение ущерба российской авиации вместе с партнерами. То есть он подталкивает натовцев к прямому конфликту с нашей страной и опять настаивает на том, чтобы получить разрешение на использование дальнобойного оружия по территории России", - сказала Захарова.

Обсуждение плана с союзниками

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк накануне сообщил, что некоторые подробности плана не будут обсуждаться публично, в частности, информация о количестве необходимого оружия.

"Данный план – логика этого этапа войны. Это логика того, почему в этой войне не может быть каких-то компромиссных, странных инициатив, говорящих: можно остановить войну, не принуждая к этому Россию, а просто отдав ей что-то – то есть простимулировав Россию. Президент хочет, чтобы общество поняло это", – цитируют заявление Подоляка украинские СМИ. По словам Подоляка, партнерам Украины надо решить, "готовы ли они все вместе капитулировать ". "Украина капитулировать не будет", - сказал он.

Ранее Зеленский представил свой план западным союзникам. Он включает в себя военные, политические, дипломатические и экономические элементы. Партнеры Украины пока публично не поддержали и не прокомментировали этот план. В Госдепе США заявили, что план победы "содержит ряд продуктивных шагов".

Глава Пентагона Ллойд Остин на этой неделе отправится в Брюссель, а затем в Неаполь, чтобы принять участие в серии многосторонних встреч, на которых будет обсуждаться обеспечении дальнейшей военной помощи Украине.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в среду сообщил, что провел переговоры с главой оборонного ведомства Великобритании Энотони Радакином.

"Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации плана победы", – заявил Сырский.

Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил Зеленского на саммит ЕС, который открывается 17 октября, "чтобы подвести итоги последних событий в войне России против Украины и представить свой план победы".

Некоторые аспекты плана Зеленского уже были известны - это принятие Украины в НАТО, разрешение использовать западное оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов в глубине России, предоставление ресурсов для укрепления воздушной обороны Украины, а также усиление санкций против России.

Презентация плана украинского лидера парламенту страны происходит в тот момент, когда военные страны несут тяжелые потери на восточном фронте, а российские войска приближаются к Покровску.

Украинские официальные лица ожидали ответа от западных союзников на встрече Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, в ходе которой руководители оборонных ведомств из более чем 50 стран-партнеров собираются для координации помощи оружием для войны. Саммит, запланированный на эти выходные, был отложен после того, как Байден отменил свое участие в нем в связи с ураганом "Милтон" в США.

Тем временем Бразилия и Китай предложили альтернативные мирные планы, которые Зеленский отверг, заявив, что они лишь приостановят войну и дадут Москве время на укрепление ее потрепанной армии и оборонной промышленности.