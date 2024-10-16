В первый день досрочного голосования в американском штате Джорджия зафиксирована рекордная явка

В американском штате Джорджия в первый день досрочного голосования на президентских выборах отмечена рекордная явка избирателей. Об этом сообщили местные власти. Джорджия - один из семи ключевых штатов, результаты голосования в которых, как ожидается, могут сыграть решающую роль в исходе выборов.

По данным избирательных органов, в голосовании приняли участие более 300 000 человек. Для сравнения: в первый день досрочного голосования на выборах 2020 года, когда борьбу вели Дональд Трамп и Джо Байден, явка составила 136 000 человек. Габриэль Стерлинг, заместитель главы избирательной комиссии Джорджии, высоко оценил "впечатляющую" явку.

На пост президента США претендуют демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Оба политика нацелены на победу в Джорджии. Во вторник Трамп провел митинг в столице штата, Атланте, а Харрис проведет мероприятие в этом городе в субботу.

В 2020 году президент Джо Байден стал первым демократом, победившим в этом штате с 1992 года, и эта победа во многом объясняется ростом числа чернокожих избирателей. Чернокожие жители составляют около трети населения Джорджии.

Новое правило подсчета голосов заблокировано судьей

Во вторник судья Верховного суда округа Фултон Роберт Макберни, заблокировал новое правило, согласно которому бюллетени в день выборов в Джорджии должны подсчитываться вручную после окончания голосования. Это решение было принято через день после того, как тот же судья постановил, что окружные избирательные комиссии обязаны заверять результаты выборов в установленный законом срок.

Избирательная комиссия штата в прошлом месяце приняла правило, требующее, чтобы после закрытия избирательных участков три работника подсчитывали бумажные бюллетени - не голоса - вручную. Окружная избирательная комиссия округа Кобб, расположенного в пригороде Атланты, подала иск, требуя, чтобы судья признал это и пять других недавно принятых правил недействительными, заявив, что они не были приняты в соответствии с законом, и являются необоснованными.

Роберт Макберни, объясняя свое решение заявил, что введение правила о подсчете бюллетеней вручную, может вызвать "административный хаос", учитывая ограниченное время, доступное для обучения работников избирательных участков.

В понедельник Макберни вынес решение о том, что "ни один член избирательной комиссии не может отказаться заверять или воздержаться от заверения результатов выборов ни при каких обстоятельствах".

Согласно закону штата Джорджия, окружные избирательные комиссии должны подтвердить результаты выборов до 17:00 в понедельник после выборов, или во вторник, если понедельник является праздничным днем, как в этом году.

Эти два решения - победа демократов, либеральных групп по защите прав избирателей и некоторых экспертов в области права, которые высказывали опасения, что союзники Дональда Трампа могут отказаться заверять результаты выборов, если Трамп проиграет Камале Харрис в следующем месяце.