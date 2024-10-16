Минтранспорта США выписало Lufthansa рекордный штраф за дискриминацию евреев

Немецкая авиакомпания Lufthansa оштрафована на рекордные 4 миллиона долларов (3,6 миллиона евро) за нарушение прав группы еврейских пассажиров, пытавшихся подняться на борт самолета, направлявшегося из Франкфурта в Будапешт в 2022 году, - это самый крупный штраф, когда-либо выписанный авиакомпании за нарушение гражданских прав.

Пассажиры, которые летели из США не все вместе, рассказали следователям, что авиакомпания Lufthansa по ошибке отнеслась к ним как к единой группе, а затем отказала в посадке на стыковочный рейс всем на основании предполагаемого неправильного поведения некоторых из них.

Члены экипажа Lufthansa заявили, что пассажиры не подчинились их указаниям надевать маски и не собираться в проходах или у аварийных выходов, поэтому им было отказано в посадке на стыковочный рейс. По словам членов экипажа, это было связано с огромным количеством нарушений, а также с тем, что многие пассажиры поменялись местами. Большинство из них были пересажены на рейс на следующий день.

Thank you @PeteButtigieg and @USDOT for holding airlines accountable for discrimination. I was proud to represent these passengers, and that thanks to our efforts Lufthansa became the first airline to adopt the IHRA definition. #IHRAshouldbeeasyhttps://t.co/hl0VlmfZ5W — Mark Goldfeder (@MarkGoldfeder) October 15, 2024

Министерство транспорта США утверждает, что не смогло найти доказательств неподобающего поведения пассажиров, опрошенных в ходе расследования, и добавляет, что члены экипажа Lufthansa не смогли идентифицировать отдельных пассажиров, не соблюдавших правила. В заявлении ведомства говорится, что группа из 128 пассажиров, которым было отказано в посадке на рейс 2022 года, была "одета в отличительную одежду, которую обычно носят ортодоксальные иудеи".

"Никто не должен сталкиваться с дискриминацией во время путешествия, и сегодняшние действия дают четкий сигнал авиакомпаниям, что мы готовы провести расследование и принять меры, если гражданские права пассажиров будут нарушены", - сказал министр транспорта США Пит Буттиджич. "Наш департамент усилил правоприменительную деятельность, чтобы привлечь авиакомпании к ответственности за их обращение с пассажирами, и мы продолжим добиваться от отрасли справедливого и достойного обслуживания пассажиров".

Согласно заявлению Lufthansa, опубликованному в 2022 году, авиакомпания принесла извинения за инцидент и достигла соглашения с большинством пассажиров, подробности которого не раскрываются.