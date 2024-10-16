Десятки жертв израильских ударов по Ливану

Десятки людей стали жертвами новых израильских авиаударов по югу Ливана. В городе Кана, по данным местных влаcтей, погибли не менее 15 человек, а в городе Набатия жертвами стали пятеро, в том числе мэр: по сообщениям местных СМИ, удар пришёлся по знаю муниципалитета, где глава администрации проводил заседание.

В свою очередь, израильские военные говорят о по меньшей мере 50 снарядах и ракетах, запущенных из Ливана по северным районам Израиля, где сработали сирены воздушной тревоги. Всего за минувшие сутки таких снарядов было более 90. Большая их часть была перехвачена, о жертвах и разрушениях не сообщается.