Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Десятки жертв израильских ударов по Ливану

Разрушения на юге Ливана
Разрушения на юге Ливана Авторское право  Mohammad Zaatari/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Mohammad Zaatari/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В городе Кана погибли не менее 15 человек

Десятки людей стали жертвами новых израильских авиаударов по югу Ливана. В городе Кана, по данным местных влаcтей, погибли не менее 15 человек, а в городе Набатия жертвами стали пятеро, в том числе мэр: по сообщениям местных СМИ, удар пришёлся по знаю муниципалитета, где глава администрации проводил заседание.

В свою очередь, израильские военные говорят о по меньшей мере 50 снарядах и ракетах, запущенных из Ливана по северным районам Израиля, где сработали сирены воздушной тревоги. Всего за минувшие сутки таких снарядов было более 90. Большая их часть была перехвачена, о жертвах и разрушениях не сообщается.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Газа: жертвами израильских ударов стали минимум 11 человек, в т.ч. трое журналистов и двое детей

Премьер-министр Израиля Нетаньяху принял приглашение Трампа войти в "Совет мира"

"Совет мира" созван. Кто примет приглашение Трампа?