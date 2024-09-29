Израиль перебрасывает войска к границе с Ливаном, что может свидетельствовать о скором начале наземной операции израильских войск против движения "Хезболлах". О том, что ЦАХАЛ готовит ограниченную наземную операцию в Ливане, сообщили несколько СМИ со ссылкой на "высокопоставленные источники".

Министр обороны Израиля Йоав Галант накануне заявил о намерении усилить удары по объектам "Хезболлах".

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на воскресенье израильские ВВС поразили десятки целей на территории Ливана, включая пусковые установки, нацеленные на территорию Израиля, здания, в которых хранилось оружие, и другую инфраструктуру "Хезболлах.

По данным ливанского Минздрава, за последние две недели в результате авиаударов Израиля по объектам "Хезболлах" в стране погибли более тысячи человек.

Десятки тысяч людей бегут из Ливана в Сирию в поисках "относительной безопасности", сообщили в Управлении ООН по делам беженцев.

"Хезболлах" продолжает ракетные обстрелы Израиля. Сигналы воздушной тревоги звучали утром в воскресенье в нескольких израильских городах.

Израильские военные сообщили, что перехватили также ракету, запущенную из Йемена.